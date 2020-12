El positiu en coronavirus de Macron revoluciona la política francesa i l'europea

El positiu per coronavirus ahir del president francès, Emmanuel Macron, va caure com una bomba en la política francesa i europea, a causa de la intensa agenda política que havia mantingut en els últims dies. Els caps de Govern de França, Jean Castex; Espanya, Pedro Sánchez; Portugal, Antonio Costa; i Bèlgica, Alexander de Croo; a més del president del Consell Europeu, Charles Michel, s'han posat en aïllament durant una setmana després d'haver mantingut reunions amb Macron en els darrers dies. Pedro Sánchez va donar negatiu en un test realitzat ahir, però estarà igualment en quarantena durant una setmana.

A França, diversos ministres, així com el secretari general de la Presidència, Alexis Kohler, també han estat considerats «contactes propers», de manera que mantindran una quarantena de set dies. Bona part de la classe política francesa havia desfilat aquests dies per l'Elisi.

El president francès va participar el passat dilluns en els actes del 60è aniversari de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i va mantenir un dinar amb Sánchez, Michel i el secretari general d'aquest organisme, el mexicà Ángel Gurría, que també estarà en quarantena.

Posteriorment, va participar en el sorteig dels grups del Mundial de rugbi que França acollirà el 2023 i aquell mateix dia va mantenir una reunió amb les 150 persones que integren la Convenció Ciutadana sobre el Clima.

El portaveu del Govern, Gabriel Attal, va explicar que s'ha obert una investigació per determinar quines d'aquestes persones són considerades contacte estret del president per recomanar-los aïllament. Macron es va reunir dimarts amb el president de l'Assemblea Nacional, Richard Ferrand, que també guardarà quarantena, i a la nit va rebre dotze líders polítics en un sopar a l'Elisi. Entre ells hi havia el líder de l'esquerra Jean-Luc Mélenchon, que es va afanyar a dir que es van respectar les distàncies i que no hi ha motiu perquè s'aïlli. A més, Mélenchon va publicar a les xarxes socials el resultat d'un test PCR a què va ser sotmès dimecres i que va ser negatiu.

Aquest sopar de Macron i el de l'endemà amb una desena de membres del seu partit han aixecat polèmica a França, on el Govern multiplica les crides a reduir el nombre de comensals, en un país on se superen els 2,4 milions de casos i es freguen els 60.000 morts.

L'Elisi va respondre a aquestes crítiques assegurant que en aquestes dues ocasions es van mantenir les distàncies, per al qual es va habilitar el saló més gran de l'Elisi, capaç d'acollir fins a mig miler de convidats, i que es tractava, en ambdós casos, de dinars de treball, de manera que es podia superar l'aforament recomanat a la població.

Entremig, Macron també va mantenir dimarts un dinar amb Costa, que també s'ha aïllat. A més, va presidir el Consell de Ministres, però el Govern va indicar que en aquesta reunió també es van mantenir les distàncies i es van usar màscares, fet pel qual no s'imposarà una quarantena generalitzada a tot el Gabinet.

Macron va notar dimecres a la nit els primers símptomes, fet pel qual, de seguida, va ser sotmès a un test, que va resultar positiu. «Segons les consignes sanitàries en vigor, aplicables a tots, el president s'aïllarà durant set dies. Continuarà treballant per realitzar les seves activitats a distància», va explicar l'Elisi en un comunicat. Va afegir que Macron es troba bé i que segueix treballant, encara que ho fa a distància, com ahir, quan va clausurar un fòrum de cooperació.