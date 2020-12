El rei emèrit no tornarà a Espanya per les festes de Nadal

El Joan Carles I no tornarà a Espanya aquest Nadal. El seu viatge no hauria estat ben rebut ni pel Govern ni la Casa del Rei a causa de l'escàndol per les investigacions judicials sobre els seus comptes opacs i ell, finalment, ha decidit no desplaçar-se, quelcom que Antena 3 i la Cadena Cope van assegurar ahir que l'emèrit ja ha comunicat als seus afins. Per la seva banda, el diari Ara va assegurar ahir que el rei emèrit va ingressar la setmana passada en un hospital després d'encomanar-se de covid-19, fet que la Casa Reial va negar.

Joan Carles I es troba als Emirats Àrabs Units des de principis d'agost. Allà es va traslladar per alliberar el seu fill de la pressió per «la repercussió pública» que estaven generant «certs esdeveniments passats» de la seva vida privada. Ara no torna també per aquesta mateixa raó i després que tant l'executiu com la Casa del Rei li hagin desaconsellat fer-ho pel mal a la imatge de Felip VI i l'augment de la pressió mediàtica. La voluntat de l'emèrit era que la seva estada al país del Golf fos curta. De fet, va arribar a tancar algunes activitats a Espanya per al mes de setembre.

Fonts de Govern asseguren que Joan Carles I se sent «injustament tractat» perquè considera que els espanyols li «deuen el que va fer per la democràcia, per la política exterior i pels negocis de les grans empreses». Aquestes fonts asseguren que l'executiu li ha fet arribar el missatge que ha de «pensar a no perjudicar el seu fill ni ell mateix» i mostren les seves objeccions davant «les persones que ara l'estan aconsellant».

En aquests mesos de retir, la mobilitat de l'emèrit ha empitjorat, segons el Govern. El 1991 ja va ser operat del genoll dret, en el qual porta una pròtesi des del 2011 pel deteriorament produït per l'artrosi. Aquesta malaltia reumàtica també li ha afectat el maluc, que es va trencar el 2012 en la famosa cacera de Botswana.

El cap de l'Estat ha de pronunciar el seu tradicional discurs de Nadal, que, si sempre se segueix amb atenció, aquest any, molt més. El Rei haurà de decidir si inclou alguna referència a les notícies conegudes al llarg d'aquest any sobre les finances del seu pare, a qui ja va repudiar públicament el passat mes de març, quan va anunciar que rebutjarà l'herència que pugui deixar-li quan mori. Des d'aquell comunicat, el monarca ha obviat les notícies preocupants sobre les activitats econòmiques del seu pare, de qui no ha fet cap tipus de referència en els seus discursos.