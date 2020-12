Alliberen bona part dels estudiants segrestats per Boko Haram a Nigèria

Més de 300 escolars dels més de 500 que van ser segrestats pel grup gihadista nigerià Boko Haram han estat rescatats per forces de seguretat de Govern de Nigèria al nord de país. Segons el governador Aminu Bell Masari, s'han pogut alliberar 344 nois en un bosc proper a Zamfara. «Hem recuperat la majoria dels nois, però no a tots», va dir. En declaracions a la cadena de televisió britànica BBC, va afegir que els alliberats es trobaven bé de salut. Estavà previst que els menors tornessin a l'estat de Katsina al llarg de divendres on havien de ser sotmesos a exàmens mèdics abans de ser retornats a les seves famílies.