Iglesias seguirà pressionant el PSOE: «Som molt tossuts perquè es compleixin els acords firmats»

El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha avisat el president, Pedro Sánchez, que no deixarà de pressionar el PSOE perquè els socialistes atenguin les demandes d'Unides Podem: "Som molt tossuts perquè es compleixin els acords firmats", ha advertit des del Consell Ciutadà de Podem, aquest dissabte. Les discrepàncies entre els socis de l'executiu espanyol han augmentat els darrers dies per temes socials com ara la pujada del salari mínim. D'altra banda, en un missatge a Twitter, Iglesias ha parlat del discurs de Nadal que farà el rei espanyol. El líder de Podem ha defensat una Espanya "republicana i més federal", basada en la "fraternitat" dels pobles, i ha aplaudit que les famílies debatin entre república o monarquia.

Iglesias ha afegit, a l'acte del seu partit, que el conflicte polític és el "motor de la democràcia", i que en estar sempre darrere dels avenços socials, cal "reivindicar -lo sempre".