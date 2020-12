Itàlia imposa un confinament dur durant les festes de Nadal

Itàlia tancarà els restaurants, bars i comerços durant les pròximes festes i les regions estaran sotmeses a un tancament perimetral. A una setmana de les festes, el Govern de Giuseppe Conte ha aprovat finalment aquest divendres l'anomenat «decret Nadal», amb una urgència que exigien des de feia dies els presidents regionals, els gremis professionals i la presidència del Senat, que va qualificar el retard d'«incomprensible». «Si el Govern no es pronuncia aquest divendres, aprovarem un decret regional», havia amenaçat Nicola Zingaretti, president del Laci (Roma), mentre que Luca Zaia, el seu homòleg del Vèneto (Venècia), la regió amb més contagis de les últimes dues setmanes, ja havia aprovat mesures regionals més restrictives.

Durant les pròximes festes, les vigílies respectives i l'endemà tot Itàlia serà zona vermella, com a la primavera passada: estarà prohibit sortir de casa si no és per anar a treballar, comprar d'aliments i les urgències, mentre que totes les activitats comercials estaran tancades. Les regions mantindran un tancament perimetral.

En els altres dies, tot el país serà zona groga, mantenint el toc de queda a les 22 hores decretat fa unes setmanes. Les botigues podran tenir obert, mentre que els bars i restaurants s'hauran de continuar tancats. Tampoc es podrà entrar o sortir de les regions.

En concret el tancament total comprendrà del 24 al 27 de desembre, del 31 de desembre al 3 de gener i el 6 i 7 de gener.

El decret inclou algunes excepcions sobre les visites a pares, fills o avis per al sopar del 24 o el dinar del 25. Dos membres de la família que no convisquin amb les persones visitades es podran desplaçar, juntament amb menors de 14 anys i amb un certificat de responsabilitat en què hauran de declarar el motiu del viatge.

La segona excepció afecta els desplaçaments de qui viu en municipis amb menys de 5.000 habitants, amb familiars que viuen amb freqüència en altres pobles pròxims: es podran moure en un radi de 30 quilòmetres, tot i que queden excloses les capitals que es trobin dins la distància permesa.

Les autoritats preveuen que, malgrat la pandèmia, durant aquests dies es desplaçaran un milió de persones. Interior i Defensa destacaran uns 70.000 efectius per controlar les noves disposicions per a les festes.