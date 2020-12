Johnson alerta d'una nova soca del coronavirus que es transmet més ràpid: «No podem fer el Nadal com el teníem planejat»

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha alertat aquest dissabte que el Regne Unit ha detectat una nova soca del coronavirus que es transmet més ràpid que els anteriors i que per això cal endurir les restriccions. "Amb el cor encongit he de dir que no podem continuar amb el Nadal com el teníem planejat", ha dit Johnson a l'anunciar que Londres i el sud-est d'Anglaterra entren en nivell 4 d'alerta i cap llar podrà mesclar-se amb una altra. A més, els residents en aquestes coses hauran de quedar-se a casa i les botigues no essencials i els gimnasos tancaran. La restauració ja està suspesa. Mentrestant, a Itàlia també han endurit les restriccions davant de l'augment dels contagis.

El Regne Unit ja ha informat a l'OMS de la detecció d'una versió de la covid-19 que es contagia més ràpid, tot i que Johnson ha remarcat que no hi ha proves que sigui més agressiva ni que limiti els beneficis de la vacuna o els tractaments.

"Sé com d'important és per als avis veure els seus nets, i que això serà molt decebedor, però hem dit durant tota la pandèmia que ens regirem per la ciència, i quan la ciència canvia, quan el virus canvia com ataca, hem de canviar el mètode de defensa", ha dit Johnson en una roda de premsa aquest dissabte.

Les mesures per Londres i el sud-est d'Anglaterra, que entraran en vigor diumenge, impliquen que ningú pot entrar ni sortir de les zones en nivell 4, excepte per motius justificats. La gent que viu en aquestes zones tampoc pot viatjar a visitar familiars d'altres territoris del país, ni a l'estranger.

El líder britànic ha dit que sense noves restriccions els contagis es dispararien, els hospitals se saturarien encara més i hi hauria molts més morts. "No estem sols en això, molts socis europeus i veïns s'estan veient forçats a prendre accions similars", ha remarcat Johnson.

Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, que tenen competències pròpies en matèria sanitària, també tenen previst anunciar mesures. De fet, a Gal·les el nombre de llars que tenien permès unir-se per Nadal ja era menys que a la resta del país, amb només dues. La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ha dit que malgrat que la situació a Edimburg és millor que a la resta del Regne Unit, caldrà fer accions preventives per evitar més contagis. La seva homòloga a Irlanda del Nord, Arlene Foster, ha afegit que la situació amb la nova variant del virus "és molt preocupant" i que cal actuar.



Mesures també a Itàlia



Mentrestant, a Itàlia, el primer ministre Giuseppe Conte ha anunciat un enduriment de les mesures durant el Nadal per l'augment de contagis. Tota Itàlia es considera en "zona vermella" en els dies de la festa, i també per Reis, i tancaran botigues no essencials i la restauració, que podrà servir a domicili.

Malgrat això, Itàlia permet visitar pares, fills o avis el 24 i 25 de desembre, però només si viatges dos persones, entre les que no es compten els menors de 14 anys.

A més, està prohibit viatjar entre regions italianes entre el 21 de desembre i el 6 de gener, i hi ha un toc de queda vigent entre les 10 de la nit i les 5 de la matinada.