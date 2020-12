La cambra baixa dels EUA aprova fons per evitar el tancament del Govern

La cambra baixa dels EUA va aprovar divendres ampliar per dos dies els fons per a l'Administració federal, que està abocada a tancar demà si no s'arriba a un acord, la qual cosa dona més temps a demòcrates i republicans per negociar, en paral·lel, és un paquet d'estímul per frenar la deterioració de l'economia per la pandèmia. La Cambra Baixa, de majoria demòcrata, va aprovar per 320 vots a favor i 60 en contra d'aquesta ampliació, que ara haurà de ser votada aquest mateix divendres pel Senat, controlat pels republicans.

Si és aprovada per les dues cambres i rubricada pel president sortint, Donald Trump, abans d'aquesta mitjanit, s'ampliarà fins a la mitjanit del diumenge al dilluns el termini per evitar el tancament de l'Administració federal. El Congrés ja va sortejar la setmana passada de manera similar el tancament governamental, en aprovar una extensió per una setmana dels fons per a l'Administració. El futur de la llei de despesa i el paquet d'estímul estan units perquè s'espera que el rescat formi part de l'acord per finançar l'Administració federal per a l'any fiscal 2021.

Els líders demòcrates i republicans del Congrés van establir aquesta setmana un marc de 900.000 milions de dòlars per al paquet d'estímul, que inclouria una nova ronda de dipòsits directes a ciutadans, fons per a les petites empreses i diners per a la distribució de les vacunes contra la covid-19. El principal escull en les negociacions sobre l'estímul és una proposta de restringir, com a part del paquet, la capacitat prestaria d'emergència de la Reserva Federal, alguna cosa que els demòcrates temen que pugui constrènyer al futur Govern del president electe, el demòcrata Joe Biden.