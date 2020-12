Els 27 països de la UE aborden la resposta conjunta a la nova soca de coronavirus

Els països de la UE han convocat una reunió per videoconferència per abordar la resposta conjunta davant la nova soca de coronavirus que s'ha detectat al Regne Unit. Fins ara, han anunciat la suspensió dels transports amb el Regne Unit, els Països Baixos, Bèlgica, Àustria, Alemanya, Itàlia i Irlanda.

Fonts europees han informat a Europa Press que el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha convocat una videoconferència "per compartir la informació disponible sobre la nova soca i les mesures relacionades". La reunió està convocada a nivell de capitals.

Les fonts han subratllat que la videoconferència és amb les capitals, però no amb els líders, que estaran representats per membres del seu gabinet.

Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, han mantingut contactes telefònics amb altres líders de la UE per acordar una resposta comuna.El palau de l'Elisi ha informat en concret de contactes amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i amb el president del Consell Europeu, Charles Michel. Macron ha convocat a més una reunió del Consell de Defensa Sanitària a les 17.00 hores.

Les autoritats italianes, belgues, neerlandeses, austríaques, alemanyes i irlandeses han anunciat la suspensió de tots els vols amb destinació o origen al Regne Unit en resposta a la detecció d'una nova soca de coronavirus més contagiosa amb especial incidència a Londres i al sud-est d'Anglaterra.

El Ministeri d'Afers Exteriors italià que dirigeix el viceprimer ministre Luigi di Maio ha ordenat suspendre els vols amb el Regne Unit, segons ha informat la premsa italiana. "El Regne Unit ha informat sobre una nova forma de Covid que seria el resultat d'una mutació del virus. Com a govern tenim el deure de protegir els italians", ha explicat Di Maio en un missatge que ha publicat a Facebook.

"Per això, i després d'haver-ho notificat al Govern britànic, estem treballant amb el Ministeri de Sanitat per signar la disposició per suspendre vols amb el Regne Unit. La nostra prioritat és protegir Itàlia i els nostres compatriotes", ha reiterat.

El primer ministre belga, Alexander De Croo, ha explicat per la seva banda en declaracions a la cadena VRT que se suspenen els vols i també els viatges en tren Eurostar tot i que encara s'estudia la nova soca. "No tenim una resposta concloent", ha reconegut De Croo.

El mandatari belga ha anunciat a més controls preventius de carretera i als viatgers procedents del Regne Unit se'ls vigilarà estretament per garantir que compleixen les regles de quarantena. "Proporcionarem informació molt clara a tots els nouvinguts sobre el que s'espera d'ells", ha indicat De Croo.

El ministre de Sanitat neerlandès, Hugo de Jonge, va anunciar prèviament la suspensió de les comunicacions britàniques amb els Països Baixos. "Una mutació infecciosa del virus de la Covid-19 circula pel Regne Unit. Es creu que es propaga més fàcil i més ràpidament i és més difícil de detectar", ha explicat.

En el cas d'Irlanda, el Govern ha suspès durant 48 hores tant els vols com les comunicacions marítimes a partir de la mitjanit de diumenge fins dilluns després d'una reunió dels tres partits que participen en la coalició de govern.

Alemanya ha anunciat a través del seu portaveu a Brussel·les, Sebastian Fischer, que "a causa de la mutació del coronavirus, el Govern Federal té la intenció de restringir els viatges entre Alemanya i el Regne Unit i també amb Sud-àfrica". "S'està redactant una regulació ara mateix. El Govern federal està en contacte amb els seus socis europeus", ha indicat.

En resposta al pic de contagis, el Regne Unit ha decretat el confinament de Londres i el sud-est del país, que s'han designat com zones de Nivell 4, cosa que obliga els residents a quedar-se a casa (excepte algunes situacions especials), tanca les instal·lacions d'oci i serveis no essencials i imposa el teletreball excepte circumstàncies inapel·lables.

Tot i que en principi la durada inicial que s'estipula és de dues setmanes, aquestes restriccions es revisaran el proper 30 de desembre, dia en què el Govern britànic es pronunciarà sobre una possible extensió per salvar, en la mesura del possible, l'última setmana de Nadal.



Reunió d'urgència per aquest dilluns



La presidència de torn de la Unió Europea, en mans encara d'Alemanya, ha convocat una reunió d'urgència dilluns del comitè de resposta de crisi de la UE sobre el coronavirus per valorar els últims desenvolupaments derivats de la nova variant del virus detectada al Regne Unit. L'únic punt a l'agenda, de fet, serà analitzar la "coordinació de la UE en la resposta" a la nova soca. A més, aquest diumenge el gabinet del president del Consell, Charles Michel, ha convocat una reunió amb representants dels 27 estats membres per valorar la situació.