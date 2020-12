Estats Units acusa Rússia del ciberatac massiu i Trump en canvi ho nega

El secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, va trencar el divendres el silenci de l'Administració de Donald Trump sobre el pirateig massiu que han patit les agències governamentals i empreses privades per acusar el Kremlin. «Ara podem dir amb bastant claredat que van ser els russos», va dir Pompeo en un programa de ràdio.

No obstant això, Trump, en una nova pirueta, va desmentir el seu secretari d'Estat i va minimitzar l'abast del hackeig. En un tuit escrit a primera hora del matí, el president va assegurar que el «ciberatac és molt major en els mitjans de fake news que en la realitat», que està «baix control» i va desviar l'atenció cap a la Xina. «Rússia, Rússia, Rússia és el cant prioritari quan alguna cosa succeeix perquè la premsa escombraries està, sobretot per raons financeres, petrificada davant a possibilitat de discutir que pot ser la Xina (pot ser!)», va afegir el mandatari. Fins al moment, Pompeo també havia llevat ferro al cas en recordar que el país sofreix ciberatacs diàriament. «Va ser un esforç molt significatiu. Encara estem investigant fins a on ha arribat», va afegir. Pompeo no va dubtar a assenyalar a Rússia com un «enemic», ja que es tracta d'un país que vol «soscavar» la forma de vida i els valors democràtics dels estatunidencs.

Segons va transcendir aquesta setmana, els responsables del hackeig haurien espiat durant mesos a clients de tot el món d'un producte de l'empresa SolarWinds. Entre aquests clients estan l'OTAN i la Comissió Europea. Tots dos organismes van anunciar aquest dissabte que estan verificant els seus sistemes informàtics i que, de moment, no han detectat que les seves xarxes s'hagin vist compromeses. Espanya també està en la llista de països afectats per la intromissió.

En ple escàndol pels ciberatacs, el Govern estatunidenc ha informat el Congrés que planeja tancar els dos últims consolats que el país té a Rússia, la qual cosa deixaria a l'Ambaixada a Moscou com a única representació diplomàtica del país. Concretament, l'executiu de Trump va enviar una notificació el 10 de desembre al poder legislatiu en el qual assegurava que considerava tancar el consolat en Vladivostok, a la frontera asiàtica de Rússia, i suspendre les operacions de Ekaterinburgo, en el centre, segons documentació a la qual ha accedit la cadena de notícies estatunidenca CNN.

El Departament d'Estat ha assegurat, no obstant això, que el tancament dels consolats no es realitza per més raons que les purament organitzatives, ja que Rússia ha limitat els visats per a diplomàtics estatunidencs al país. Així mateix, no esperen que el país dirigit per Vladimir Putin dugui a terme accions similars en resposta. Dels 43 diplomàtics que treballaven en aquests consolats, deu aniran a Moscou i la resta serà acomiadada.