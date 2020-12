Èxode a Londres després de l'anunci del confinament total

El ministre de Sanitat britànic, Matt Hancock, ha qualificat aquest diumenge d'«absolutament irresponsable» l'èxode protagonitzat en la vigília per milers de persones que van decidir abandonar Londres i el sud-est d'Anglaterra tan bon punt es va conèixer la declaració de confinament per a les dues zones pel repunt dels casos de coronavirus per una nova soca de contagi accelerat.

«Els responsables mèdics van deixar absolutament clar que la gent hauria de desfer les maletes», ha afirmat Hancock amb referència a la petició formulada per les autoritats perquè la població es quedi a casa en lloc d'escapar-se de les ciutats afectades, Londres en particular.

En una entrevista a Sky News, Hancock va avisar que el país s'enfronta a «un moment molt difícil de controlar fins que arribi el desembarcament de la vacuna». «Tirarem endavant però ens esperen mesos difícils», ha dit.

Nivell 4

Aquest diumenge Londres i el sud-est del país han despertat en l'anomenat 'nivell 4', un que tanca efectivament les zones afectades, obliga els residents a quedar-se a casa tret d'excepcions limitades, tanca les instal·lacions d'oci i serveis no essencials, i imposa el treball des de casa tret de circumstància inapel·lable, segons el primer ministre.

Tot i que en principi la durada inicial estipulada és de dues setmanes, aquestes restriccions es revisaran el 30 de desembre que ve, dia en què el Govern es pronunciarà sobre una possible extensió per salvar, en la mesura possible, l'última setmana de Nadal.

Així mateix, pel que fa a la resta del país, el primer ministre ha reduït significativament els cinc dies nadalencs en què tenia previst flexibilitzar les restriccions fins ara vigents, i que ara es limitarà a només 24 hores.

Nova soca

Sobre la nova soca, l'assessor científic principal del Govern britànic, Patrick Vallance, ha volgut cridar a la calma al ratificar que no hi ha proves que la nova soca «que és predominant a Londres» sigui més letal que la modalitat original, ni altera la resposta immunitària o les vacunes.

No obstant «la transmissió és més ràpida», cosa que significa que «s'han de limitar encara més els contactes i reduir la seva capacitat de propagació», ha explicat Vallance abans de recordar que la incidència s'ha disparat un 50% durant les últimes dues setmanes a les zones afectades per aquesta nova restricció.