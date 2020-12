Un nou brot més contagiós de COVID-19 obliga Londres a confinar-se

Londres i el sud-est d'Anglaterra passaran aquest diumenge a un nou nivell de risc de covid-19, el 4, amb el que passaran a una situació de confinament total les pròximes dues setmanes davant l'alça dels casos del coronavirus provocat pel nou brot, segons va anunciar aquest dissabte el primer ministre britànic, Boris Johnson. Totes dues zones ja estaven anteriorment sotmeses a severes restriccions, amb restaurants i pubs tancats.

Preguntat per com seria el Nadal, Johnson va declarar que «no podem seguir amb el Nadal tal com ho teníem planejat». Va ferho durant una compareixença pública, al mateix temps que va assegurar que anunciava aquestes noves mesures «amb molta tristesa».

Londres i el sud-est del país entren així en l'anomenat «nivell 4», que tanca efectivament les zones afectades, obliga els residents a quedar-se en els seus domicilis excepte limitades excepcions, tanca les instal·lacions d'oci i serveis no essencials i imposa el treball des de casa excepte circumstància inapel·lable, segons va explicar el primer ministre.

Per tant, seguint les restriccions anunciades, perruqueries, gimnasos i comerços no essencials hauran de tornar a tancar les portes. Pel que fa a reunions, només es permetrà fer-ho amb una persona a l'aire lliure. També limita severament la mobilitat, ja que queda prohibit viatjar a altres zones tret que sigui per motius indispensables.

Aquestes restriccions es revisaran el pròxim 30 de desembre, dia en què el Govern es pronunciarà sobre una possible extensió per salvar, en la mesura que sigui possible, l'última setmana nadalenca. Gal·les i Irlanda del Nord han implementat mesures similars a les de reconfinament que ha aplicat Londres.

Les noves restriccions impliquen un canvi radical en els plans de Nadal. Els cinc dies autoritzats, queden reduïts a tan sols a 24 hores. Els qui es trobin en nivell 4, com en el cas de Londres, no podran reunir-se amb uns altres fora de la seva bombolla familiar. Johnson també va demanar a la població que eviti i reconsideri els viatges a l'estranger.