Vergés reclama al govern espanyol «actuar ja» i prohibir els vols provinents del Regne Unit

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha reclamat aquest diumenge al govern espanyol que suspengui les connexions amb el Regne Unit com han fet altres països europeus com Bèlgica, Itàlia o els Països Baixos arran de l'aparició d'una nova variant del coronavirus que es contagia molt més ràpidament. "El govern espanyol ha d'actuar ja per protegir els ciutadans enmig de la incertesa existent", ha dit Vergés en una piulada. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat a la Unió Europea una resposta "coordinada" dels estats davant de la situació britànica.