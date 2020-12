Un 28% dels ciutadans no està disposat a vacunar-se immediatament, segons el CIS

Un 28% dels ciutadans no està disposat a vacunar-se immediatament quan es disposi de la vacuna, segons recull el baròmetre del CIS del mes de desembre. Per contra, un 64,1% apunta que ho farà. Aquest grup aglutina el 40,5% que ho farà sense cap condició, un 16,2% que ho farà si té garanties, si està provada o si és fiable, un 3,2% que ho farà si té informació suficient, un 3,6% que ho farà per consell de les autoritats científiques o sanitàries, i un 0,6% ho farà segons l'origen de la vacuna. Només un 5,3% no ho sap o dubta i un 2,5% aporta respostes diferents.