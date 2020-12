Aquests son els grups de població que es vacunaran a partir de març

Els docents no universitaris i el personal d'administració i serveis, així com alguns treballadors d'entorns tancats, es vacunaran en la segona fase de la campanya de la covid-19, que arrencarà previsiblement al març, quan s'hagi immunitzat als grups prioritaris de la primera etapa.

Així ho estableix l''Estratègia de vacunació enfront de covid-19 a Espanya', que cataloga els grups de població que aniran rebent progressivament les injeccions, en funció dels fàrmacs que es vagin aprovant i la seva disponibilitat, dividits en tres etapes.

El document detalla cadascun dels 15 grups de població i aclareix per a alguns d'ells en quina etapa rebran el fàrmac, de manera que residents i personal sanitari i sociosanitari de residències i d'atenció a grans dependents seran els primers, i nens, joves i adolescents i adults sense risc no són prioritaris.

Entremig, docents no universitaris i personal d'administració i serveis (PAS) i treballadors d'entorns tancats com a presons o centres d'immigrants, per al que l'estratègia sí que situa en la segona etapa de la campanya.

No ho especifica en tots els casos, perquè es tracta d'una "avaluació oberta, subjecta a contínua actualització i que pot ampliar els grups a valorar i els col·lectius inclosos en cadascun dels grups a mesura que es compti amb més informació".

Així recull els altres 11 grups de població que aniran vacunant-se després dels quatre col·lectius prioritaris:



1. Persones en condicions de risc

Un 16% de persones entre 0-64 anys tenen condicions de risc (8 milions), i augmenten al 60% en edats entre 65-74 anys (2,8 milions) i 80% en persones majors de 75 anys (3,7 milions). Les persones amb malalties cròniques i amb altres condicions "han de tenir-se en compte de manera especial per a la vacunació per la seva especial vulnerabilitat".



2. Persones que viuen o treballen en comunitats o entorns tancats

Inclou diferents subgrups que "mereixen atenció per separat per les seves particularitats i que poden ser ampliats en funció de la informació disponible"; alguns d'aquests entorns a tenir en compte són institucions penitenciàries; internats; centres de menors; d'internament; cases d'acolliment; residències d'estudiants o comunitats religioses.

La seva heterogeneïtat i la dificultat per a identificar tots els subgrups "fan que la priorització com a col·lectiu es consideri en una segona etapa", a excepció d'aquells ja prioritzats o treballadors essencials d'aquests entorns (funcionaris de presons, personal sociosanitari, etc.)".



3. Vulnerables per situació socioeconòmica

Són situacions que es donen més en les dones, en persones amb menor nivell socioeconòmic, migrants, pertanyents a minories ètniques, persones amb barreres idiomàtiques, en situació administrativa irregular, majors, dependents, persones amb addiccions a substàncies i amb diagnòstic de trastorn mental greu.

El seu accés prioritari es planteja com "una mesura de salut pública addicional" a altres mesures estructurals i socials; la principal dificultat és l'heterogeneïtat i la seva captació, però anima a "realitzar un esforç" per a augmentar-la "en l'escenari de priorització en el qual s'incorporin".

Uns 10 milions de persones viuen per sota del llindar de la pobresa; 23.000 estan sense llar; 1,6 milions de persones en situació de dependència; el 46% de la població immigrant en situació de vulnerabilitat socioeconòmica i 750.000 persones són d'ètnia gitana.



4. Treballadors essencials

"La priorització d'aquest grup de població requereix una desagregació", per la qual cosa es prioritzaran en funció de l'impacte en la funció social, la vida i el manteniment d'altres persones i la capacitat per a exercir aquestes funcions a distància.

La seva major exposició i transmissió, entre altres qüestions, "fa que les persones amb treballs essencials -excloses les que presten serveis en Sanitat, Serveis Socials i Educació, són 4,2 milions-, hagin de ser prioritzades en les primeres fases".



5. Personal docent

Es preval al personal docent d'educació infantil (65.719 docents), primària (373.794), secundària (414.550) i batxillerat (215.664) "en una segona etapa, a causa de l'alt risc d'exposició i de transmissió".

I "per l'exigència ètica i legal de protegir el dret a l'educació dels nens i adolescents i el seu lliure desenvolupament de la personalitat".

"Protegint-los no sols es protegeix la salut dels nens i adolescents, sinó també i fonamentalment el seu dret a l'educació", sosté el text, que afegeix a més que la vacunació dels professors i PAS "pot resultar un estímul perquè actuïn com a agents que facilitin una visió positiva de les vacunes entre l'alumnat i les seves famílies".

En l'àmbit de la formació universitària i professional, "la priorització pot no ser tan rellevant", pel fet que la protecció pot obtenir-se mitjançant la formació "online", digital o bimodal síncrona (excepte tallers o pràctiques).



6. Població infantil

"Amb l'evidència actual, la població infantil -a Espanya hi ha 7 milions de menors de 14 anys- no pot considerar-se un grup prioritari de vacunació en aquest moment" i, a més, les vacunes que s'autoritzin possiblement no disposaran de resultats d'utilització en ella.

No obstant això, cal tenir en compte "algunes incerteses pendents d'aclarir-se", com el seu paper en la transmissió i els aspectes relatius a la seguretat i eficàcia de la vacuna.



7. Adolescents i joves

Igualment, els 7 milions de persones entre 15 i 29 anys "no poden considerar-se un grup prioritari de vacunació, encara que queda pendent la disponibilitat de major coneixement sobre el seu paper en la transmissió i la seguretat i eficàcia de la vacuna".



8. Adults

Gairebé totes les recomanacions conclouen que, en una situació d'escassetat de vacunes, seria un dels últims grups a vacunar. A Espanya hi ha 24 milions de persones entre 30 i 64 anys.



9. Població d'àrees d'alta incidència i/o situacions de brots

En situacions de transmissió comunitària, la priorització d'aquestes àrees "és dubtosa i, possiblement, el benefici de la vacuna és major en altres indicacions".

Podria valorar-se, en circumstàncies de transmissió molt baixa i d'escassetat de vacunes, aplicar-la en primer lloc en zones focalitzades que tinguin una transmissió elevada i problemes per al seu control o per al control de brots complexos.



10. Embarassades i lactants

La seva inclusió estarà subjecta a l'existència d'una vacuna autoritzada per al seu ús en embarassades.



11. Població amb antecedents d'infecció

Davant la poca informació sobre aspectes com la possibilitat de reinfeccions o de resposta immune de memòria després de la infecció, és "necessari reavaluar periòdicament la decisió d'excloure o no de la vacunació a persones amb antecedent d'infecció, que hagin tingut una prova antigènica, PCR positiva o prova de serologia positiva, sobretot en les persones prioritzades per a vacunació per la seva condició de vulnerables".

En tot cas, segons l'evidència disponible, la vacunació, a més de ser segura, induirà resposta immune en aquestes persones, però aquest aspecte ha de ser valorat per l'Agència Europea de Medicaments.

