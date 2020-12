Continuen les negociacions del Brexit tot i l'ultimàtum del Parlament Europeu

La Unió Europea i el Regne Unit segueixen sense aconseguir un pacte sobre la seva relació futura després del Brexit, en particular, per la falta de consens en la pesca, tot i que s'ha superat la data límit de la mitjanit que havia establert l'Eurocambra per tenir un acord. No obstant això, França ha rebutjat aquest límit i la Comissió Europea tampoc l'ha assumit.

El negociador dels Vint-i-set, Michel Barnier, va afirmar ahir que «en aquest moment crucial per a les negociacions entre la Unió Europea i el Regne Unit», Brussel·les segueix treballant «dur» amb l'equip britànic.

«La UE segueix compromesa amb un acord just, recíproc i equilibrat. Respectem la sobirania del Regne Unit. I esperem el mateix. Tant la UE com el Regne Unit han de tenir el dret a fixar les seves pròpies lleis i controlar les seves pròpies aigües. I els dos hauríem de ser capaços d'actuar quan els nostres interessos estiguin en joc», va publicar a Twitter.

Dijous passat, els líders dels grups parlamentaris de l'Eurocambra van fixar la mitjanit d'ahir com el moment límit per comptar amb un pacte, ja que si es retardava més, el Parlament no disposaria de prou temps per fer l'escrutini del text previ a la seva ratificació. En un comunicat, van dir estar «preparats per organitzar un ple extraordinari cap a finals de desembre en el cas que s'arribi a un acord abans de la mitjanit de diumenge».