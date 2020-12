La pandèmia impedeix l'assistència del públic al sorteig de la rifa de Nadal

La pandèmia sembla que no ha afectat les vendes de la rifa de Nadal, ja que s'han consignat més bitllets dels venuts fa un any, però sí que impedirà que aquest dimarts hi hagi públic presencial al sorteig que es fa al Teatre Reial de Madrid a partir de les 9 del matí. Les administracions de loteria de Catalunya han adquirit uns 404 milions d'euros en dècims, cosa que significa uns 52 euros per habitant, al voltant d'un 10% més que el 2019, quan es van consignar 368 milions d'euros en loteria i una mitjana de 48,50 euros per habitant. La demarcació que més juga percentualment és la de Lleida, amb 108 euros per habitant, per efecte sobretot de l'administració de La Bruixa d'Or de Sort.

La mitjana estatal és de 65 euros i Catalunya només està per sobre de Balears, Canàries, Andalusia, Ceuta i Melilla. L'any passat Catalunya va rebre una pluja de milions, ja que el centre aragonès El Cachirulo de Reus va repartir 328 milions del primer premi. A més, van tocar parts del tercer premi, dels dos quarts i dels cinquens.

El sorteig d'aquest any compta amb 172 sèries de 100.000 números o bitllets cadascuna. Cada bitllet costa 200 euros, repartits en deu dècims de 20 euros. Cada número complet costa 34.400 euros i tots els números plegats valen 3.440 milions d'euros, el 70% dels quals, 2.408 milions, van destinats a premis. Cada sèrie distribueix 14 milions d'euros en premis. En total es reparteixen 26,3 milions de premis.

El primer premi és de 4 milions d'euros per sèrie (20.000 euros per cada euro jugat), el segon és d'1,25 milions per sèrie, el tercer és de 0,5 milions per sèrie, els dos quarts són de 200.000 euros per sèrie, i els vuit cinquens són de 60.000 euros per sèrie. A banda, hi ha les aproximacions a cadascun dels premis i el reintegrament per tots aquells números acabats amb la mateixa xifra que el primer premi.

A causa de la pandèmia hi haurà diverses restriccions al Teatre Reial de Madrid. Així, no hi podrà haver públic i només podrà entrar la meitat de premsa que anys anteriors. Tots els nens de Sant Ildefons i treballadors que hi hagi a l'escenari hauran passat un test d'antígens i hauran d'anar amb mascareta, excepte els dos infants que cantin números i premis en cada moment, que estaran a dos metres un de l'altre. S'ha augmentat la separació entre els bombos per garantir la distància de seguretat. La mesa presidencial tindrà quatre integrants en comptes de cinc i hi haurà mampares de seguretat per als professionals.