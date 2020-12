El Regne Unit admet que la nova variant de coronavirus està «fora de control»

Fins a l'1 de gener de 2021 no tindrà lloc la desconnexió total entre el Regne Unit i la Unió Europea, una vegada que expiri el període transitori del Brexit, però la nova soca de coronavirus que ha obligat Boris Johnson a decretar el confinament de Londres i del sud-est d'Anglaterra ha desfermat totes les alarmes a la Unió Europea i ha portat molts Estats membres a tancar de forma immediata la porta al Regne Unit, amb el bloqueig de les comunicacions per terra, mar i aire, per evitar la propagació del virus al continent europeu i amb això una tercera onada que podria ser més contagiosa.

A la decisió adoptada dissabte per Països Baixos de bloquejar temporalment les seves connexions amb el Regne Unit es van sumar ahir Bèlgica, Itàlia, Luxemburg, Alemanya, Àustria, Irlanda i també França. «Tenint en compte el nou risc sanitari, se suspenen tots els fluxos de persones del Regne Unit cap a França durant 48 hores i per a tots els mitjans de transport», va anunciar el primer ministre francès, Jean Castex. L'objectiu amb aquest marge de dos dies és donar temps a «aclarir la situació sanitària a l'altre costat de Canal de la Mànega», buscar una «solució adequada» per als ciutadans francesos que estan al Regne Unit i intentar buscar una «resposta comuna «a nivell europeu. A diferència d'aquests països, Espanya no va tancar la connexió aèria amb el Regne Unit i va decidir esperar una resposta «comú» de la UE. El Govern de Pedro Sánchez només va anunciar que reforçaria el «control de verificació de proves PCR». La consllera de Sanitat, Alba Vergés, va reclamar a l'Executiu central que suspengui les connexions.

El ministre de Sanitat britànic, Matt Hancock, va reconèixer ahir que la nova soca de coronavirus detectada a Anglaterra està «fora de control» i per això el Govern ha hagut d'actuar «ràpidament i amb decisió», en referència al confinament imposat en Londres i el sud-est de país. Segons les dades obtingudes fins ara, la nova soca no és més greu, però sí que es propaga més ràpidament.

«És una malaltia mortal i hem de controlar-la, quelcom que és més difícil amb aquesta nova variant», va afirmar Hancock en una entrevista amb la cadena britànica Sky News. «Tothom, en particular els que viuen en regions designades Nivell 4 s'han de comportar com si tinguessin el virus. Aquesta és l'única manera de poder recuperar el control», va afegir. En aquest sentit, Hancock va recordar que els casos s'han «disparat» en els últims dies. El país s'enfronta a «un moment molt difícil de controlar fins que arribi el desembarcament de la vacuna», va advertir.

Hancock va especificar que fins a les vuit del vespre de dissabte havien estat vacunades 350.000 persones. «Tirarem endavant però ens esperen mesos difícils», va avisar. A més, va qualificar d'«absolutament irresponsable» l'èxode protagonitzat a la vigília per milers de persones que van decidir abandonar Londres i el sud-est d'Anglaterra poc després de conèixer la declaració de confinament per a ambdues zones pel repunt dels casos de coronavirus per una nova soca de contagi accelerat.

«Els responsables mèdics van deixar absolutament clar que la gent hauria desfer les maletes», va assenyalar Hancock en referència a la petició formulada per les autoritats perquè la població es quedi a casa en lloc d'escapar de les ciutats afectades, Londres en particular. Londres i el sud-est de país es troben en l'anomenat Nivell 4, un que tanca efectivament les zones afectades, obliga els residents a quedar-se a casa seva excepte limitades excepcions, tanca les instal·lacions d'oci i serveis no essencials, i imposa el treball des de casa excepte circumstància inapel·lables, segons el primer ministre, Boris Johnson.

Encara que en principi la durada inicial estipulada és de dues setmanes, aquestes restriccions es revisaran 30 de desembre, dia en què el Govern es pronunciarà sobre una possible extensió per salvar, en la mesura del possible, l'última setmana nadalenca.

Així mateix, pel que fa a la resta del país, el primer ministre ha reduït significativament els cinc dies nadalencs en què tenia previst flexibilitzar les restriccions fins ara vigents, i que ara es limitarà a només 24 hores.

L'oposició ha recordat que en un primer moment, Johnson va anunciar una relaxació de les restriccions coincidint amb el Nadal, però que ha hagut de fer marxa enrere davant el repunt de casos. «Una vegada i una altra som testimonis del mateix patró: un primer ministre que rebutja les proves, que ridiculitza i es burla de les preocupacions, que titubeja i retarda la decisió i que finalment canvia d'idea en l'últim minut», va afirmar la portaveu d'Exteriors del Partit Laborista, Lisa Nandy. «Això no pot seguir així», va assenyalar.

Les autoritats britàniques van confirmar gairebé 36.000 nous contagis, rècord històric, i 326 morts durant les últimes 24 hores, tal com va reflectir el nou balanç de víctimes de coronavirus diovulgat ahir. Concretament, el país va registrar 35.928 casos que eleven el total d'afectats a 2.040.147 de persones. El total de víctimes mortals ascendeix a 67.401 persones. Pel que fa a hospitalitzacions, 2.034 pacients han estat ingressats en les últimes hores, per a un total de 18.771 hospitalitzats, dels quals 1.364 necessiten respiració assistida per sobreviure, segons el balanç de Govern britànic.

Per part seva, les autoritats sanitàries d'Itàlia van detectar el cas d'una persoma contagiada amb la mateixa varietat de coronavirus detectada al Regne Unit i la van posar en aïllament. El departament científic de l'hospital policlínic del Celio, a Roma, va seqüenciar en una persona arribada al país el genoma d'un virus amb la variant del Regne Unit.