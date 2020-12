Els restauradors protesten davant la Generalitat contra les restriccions

Treballadors del sector de l'hostaleria i la restauració s'han concentrat la tarda d'aquest dilluns davant del Palau de la Generalitat per protestar contra les restriccions imposades pel Govern per contenir la pandèmia de coronavirus i per reclamar que es deixi de "criminalitzar" el sector.

La concentració està convocada pel Gremi de Restauració de Barcelona, el Gremi d'Empresaris de Discoteques de Barcelona, la patronal de l'oci nocturn Fecalon, les federacions d'hostaleria de Lleida i Girona, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona i la Federació Intercomarcal d'hostaleria, Restauració i Turisme.

Aquest dilluns han entrat en vigor les noves restriccions a Catalunya que, entre d'altres coses, només permeten dur a terme el servei dels locals de restauració i hostaleria entre les 07.30 i les 09.30 hores i de les 13.00 a les 15.30 hores.

La concentració ha començat a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, i al voltant de les dos quarts de set un grup de manifestants s'ha dirigit cap a la Via Laietana de Barcelona.

Els manifestants han proferit càntics contra el vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, crits de "l'hostaleria no és el problema" i de "volem treballar".

Les entitats convocants han denunciat en un comunicat que les mesures per contenir el brot de coronavirus no han comptat amb el sector i han indicat que darrere d'elles s'amaga un "tancament total encobert", pel que han reclamat mesures "reals de rescat" pels sectors afectats.

Així mateix, consideren que aquestes noves mesures provoquen la "ruïna del sector de l'hostaleria i la restauració", així com dels proveïdors: "Són decisions erràtiques, poc clares i incoherents, que provoquen la confusió dels ciutadans i els empresaris, i els que han de vetllar pel seu compliment".