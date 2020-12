Trump es va plantejar desplegar l'exèrcit per repetir les eleccions

El president dels Estats Units, Donald Trump, va proposar en una reunió nomenar consellera presidencial per provar el presumpte frau en les eleccions Sidney Powell, una advocada que va arribar a difondre teories de la conspiració com que les màquines de comptar vots havien estat dissenyades a Veneçuela durant el govern d'Hugo Chávez (mort el 2013).

Segons The New York Times, en aquesta reunió, Trump també hauria preguntat sobre la possibilitat de declarar la llei marcial i desplegar l'Exèrcit per celebrar les eleccions de nou, quelcom que aquest ha negat a Twitter. Aquesta possibilitat va ser esmentada en una televisió per l'exassessor de Seguretat Nacional Michael Flynn, que hauria estat present a la reunió i que ha estat recentment indultat per Trump després d'haver admès que va mentir dues vegades a l'FBI sobre els seus contactes amb la diplomàcia russa abans de les eleccions que va guanyar el president el 2016.

Per la seva banda, Powell va formar part de l'equip de Trump que buscava provar el presumpte frau electoral, del qual no ha trobat cap prova i que ha estat incapaç de provar davant la Justícia, però va ser acomiadada, encara que va seguir presentant demandes a títol personal. El càrrec per al qual Trump la va proposar inclouria accés a informes de seguretat nacional.

La gran majoria dels assistents. entre els quals es trobava el cap de Gabinet, Mark Meadows, i l'assessor Pat A. Cipelone, es van mostrar «agressivament» en contra de les dues idees. Així mateix, segons la mateixa informació, l'assessor judicial del president, Rudy Giuliani, va preguntar al Departament de Seguretat Nacional si podrien confiscar les màquines que comptaven els vots per analitzar-les, una petició que va ser rebutjada per no tenir base legal.

L´última vegada que el Govern federal va imposar la llei marcial va ser a Hawaii el 1941 després de l'atac japonès contra Pearl Harbor. Trump, que haurà de deixar el poder el 20 de gener, fins ara no ha reconegut la seva derrota en els comicis i ha presentat diverses demandes en estats claus per al·legar, sense proves, que hi va haver frau electoral en el vot per correu, que van usar milions de nord-americans per la pandèmia de coronavirus.