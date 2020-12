El Consell de Ministres aprova el decret per impedir desnonaments i talls de subministrament durant la crisi sanitària

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts finalment el nou decret de suspensió dels desnonaments a famílies sense alternativa habitacional i prohibició del tall de subministraments –aigua, llum, gas- a famílies vulnerables i persones en risc d'exclusió social. El decret té vigència fins a la fi de l'estat d'alarma, el 9 de maig. Inclou per primera vegada mesures per ajornar durant tres mesos desnonaments de famílies vulnerables que ocupen un habitatge d'un gran tenidor sense contracte a canvi que les administracions compensin econòmicament els propietaris.

El decret posa punt i final a la pugna que han mantingut en les últimes setmanes el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Jose Luís Ábalos, i el vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, per l'abast i el contingut de les mesures que han de protegir sectors vulnerables durant la crisi.

Segons Ábalos, es tracta d'un "decret clarament extraordinari" en un moment de "dificultat" per "reforçar les garanties judicials" i "comprometre la resta d'administracions públiques en matèria d'habitatge".

Ábalos ha advertit que la norma no implica un suport a l'ocupació sinó que identifica els casos excepcionals que requereixen una resposta particular i estableix compensacions als propietaris.

A través del seu compte de Twitter el vicepresident Segon, Pablo Iglesias, ha celebrat la mesura i ha recordat que en tots els casos perquè es pugui fer el desnonament les comunitats autònomes hauran de facilitar una alternativa habitacional que no podrà ser un alberg, sinó un "habitatge digne".

El decret suposa una pròrroga del la prohibició de desnonaments sense alternativa habitacional durant l'estat d'alarma, que estava vigent fins el 31 de gener, però en aquesta ocasió hi inclou també altres casos com els dels dependents o víctimes de violència de gènere, i també els casos de famílies vulnerables que no disposin de contracte de lloguer i ocupin pisos de grans tenidors, es a dir, que el propietari disposi de més de 10.

En aquests casos s'estableix un termini de tres mesos en què no es podrà fer efectiu el desnonament. En aquest termini caldrà acreditar la situació de vulnerabilitat de les famílies perquè les comunitats autònomes puguin oferir una alternativa habitacional.

Si es concedeix la petició de declaració de vulnerabitat en aquests tres mesos, les famílies podran rebre una alternativa habitacional, i en cas contrari el propietari pot reclamar i rebre una compensació per part de les administracions. Si no s'aconsegueix aquesta acreditació de vulnerabilitat, el desnonament prosperarà.

A més, el decret estableix un càlcul i una compensació per part de l'administració, perquè "els grans propietaris tinguin la certesa que s'alliberarà la propietat".

A partir de la seva publicació el Butlletí Oficial de l'Estat les companyies de subministrament d'aigua, gas i electricitat no podran tallar el servei a consumidors vulnerables. Això és tan aquells que tinguin un contracte com els qui ocupen un habitatge i no disposen de contracte, però poden acreditar que hi viuen.