Espanya cancel·la els vols amb el Regne Unit excepte per a nacionals

El Govern de Pedro Sánchez va decidir ahir cancel·lar a partir d'avui els vols des del Regne Unit excepte per a ciutadans espanyols i residents, com a resposta a la nova soca de coronavirus que pateix el país britànic, molt més contagiosa. Després de la cascada de suspensions de connexions aèries decretada per més de 10 països europeus, entre ells França, Alemanya i Itàlia, l'executiu havia volgut esperar que la UE donés una resposta «comuna», limitant-se a reforçar el control de verificació de proves PCR a aeroports i ports, però ahir va anunciar que se sumava a la cancel·lació de vols, quelcom que també demanaven diversos presidents autonòmics i l'oposició.

La decisió es va prendre de forma concertada amb Portugal. «Després de la reunió del mecanisme de crisi de la Unió Europea, que avui ha analitzat els efectes de la nova soca de coronavirus detectada al Regne Unit i ha demanat que s'evitin els viatges no essencials, el Govern ha decidit suspendre a partir de demà les entrades a territori espanyol de ciutadans procedents del Regne Unit, llevat nacionals espanyols o residents a Espanya», van assenyalar fonts de La Moncloa.

«La mesura ha estat presa després que s'hagi exposat a Brussel·les la necessitat de prendre mesures coordinades, tal com va reclamar ahir Espanya. La decisió d'Espanya suposarà també un reforçament dels controls al pas fronterer de Gibraltar», van explicar les mateixes fonts, després que el Govern de Boris Johnson confirmés que s'ha detectat la nova variant de covid-19 al Penyal, on les restriccions també s'han endurit després del repunt de contagis durant l'última setmana.

«El president del Govern acaba de mantenir una conversa sobre aquestes decisions comunes amb el seu homòleg, el primer ministre lusità Antonio Costa. Així mateix, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dialogat amb la seva col·lega, la ministra portuguesa de Sanitat, Marta Temido. Per la seva banda, la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, informarà immediatament de la decisió a el govern britànic i a la Comissió Europea», van afegir des de l'executiu.

El primer país a aplicar el tancament després de l'anunci de la nova variant va ser Països Baixos, des de les 6 del matí de diumenge 20 de desembre i fins al proper 1 de gener. «El Govern està seguint de prop l'evolució a l'estranger i considerant mesures addicionals respecte a altres modes de transport. En els propers dies, juntament amb altres estats membres, Holanda explorarà la possibilitat de limitar encara més el risc que la nova soca arribi del Regne Unit», va explicar en un comunicat l'executiu que lidera Mark Rutte, que també va suspendre les connexions ferroviàries a través de la línia Eurostar que fa el trajecte Londres-Brussel·les-Rotterdam-Amsterdam. «A l'espera de més detalls i d'una major claredat sobre la situació al Regne Unit, l'Institut de Salut Pública ha recomanat al Govern limitar tant com sigui possible el risc d'aquesta nova soca», va assenyalar l'Executiu de Rutte.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va fer una crida als seus membres a Europa per «reforçar els seus controls» davant de la nova soca. «Hi ha mesures que poden reduir la propagació. Necessitem saber quin és el risc», va assenyalar.

Maria Van Kerkhove, epidemiòloga de l'OMS, va explicar que a l'organització han estat en estret contacte amb les autoritats britàniques intercanviant informació. «Hi ha diversos estudis en marxa», sobre la nova soca. «Necessitem comprendre què fa aquesta variant i quines són les implicacions». També va confirmar que s'havien trobat casos de la variant a Holanda, Dinamarca i a Austràlia. Segons el Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC), s'hauria detectat la nova soca també a Bèlgica. I el Ministeri de Sanitat italià va informar que han detectat a Roma el cas d'una persona contagiada amb la nova soca.