La incidència acumulada augmenta a Espanya fins als 236 casos

Les comunitats autònomes han notificat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat 10.654 casos de Covid-19, dels quals 5.637 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 2.156 registrats el dilluns, elevant-se la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.829.903.

La incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies continua augmentant, situant-se en els 236,27 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 224,88 notificat el dilluns pel Ministeri de Sanitat.

Respecte als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dilluns 260 més, dels quals 658 s'han registrat en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 49.520 persones.

En l'actualitat, hi ha 11.500 pacients ingressats per Covid-19 a tota Espanya i 1.906 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.266 ingressos i 1.241 altes. A més, durant l'última setmana 2.101 persones han ingressat en un hospital a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 148 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa actualment en el 9,40 per cent i en les UCI en el 20,01 per cent.

