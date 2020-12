Brussel·les insta a suprimir les prohibicions de vols al Regne Unit

La Comissió Europea va recomanar ahir que se suprimeixin les prohibicions de vols i trens a Regne Unit davant la nova variant de coronavirus descoberta en aquest país, «donada la necessitat de garantir els viatges essencials i evitar les interrupcions de la cadena de subministrament». La petició de Brussel·les va arribar després que els estats membres demanessin dilluns a la Comissió que coordinés les restriccions de viatge des de la Unió Europea cap al Regne Unit, davant la nova situació epidemiològica. De moment una vintena de països, entre ells Espanya, han suspès o limitat les seves connexions amb el Regne Unit.

Brussel·les és conscient que és important prendre «mesures de precaució temporals ràpidament» per contenir la propagació d'aquesta nova soca, fet pel qual creu que s'han de «desaconsellar» tots els desplaçaments considerats no essencials entre el Regne Unit i els països de la UE, segons va explicar la institució en un comunicat.

No obstant això, creu també que les prohibicions «generalitzades» dels vols i trens que connecten el Regne Unit amb els països de la UE han de ser «retirades», tenint en compte la necessitat de garantir que es puguin realitzar viatges essencials i de permetre que la cadena de subministrament segueixi funcionant amb normalitat.

Amb tot, Brussel·les insta els països a identificar «immediatament» nous casos de coronavirus en persones que hagin viatjat en els últims 14 dies al Regne Unit o hagin estat en contacte estret amb algú que hi hagi viatjat per prendre mesures adequades de seguiment, per exemple amb test, quarantenes o reforçar el rastreig dels seus contactes.

Una vintena dels 27 països de la UE han imposat en els últims dies restriccions severes al trànsit amb el Regne Unit, però ho han fet de manera individual, sense consultar-ho amb la resta de socis. En aquest sentit, França va aixecar a la mitjanit les restriccions amb un protocol sanitari reforçat. El país gal exigirà un test amb resultat negatiu a tots els francesos que vulguin tornar a França, així com als treballadors fronterers, inclosos els camioners. Una decisió que hauria de desbloquejar el col·lapse a la frontera, que afecta, segons les xifres de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies, entre 7.000 i 10.000 conductors espanyols atrapats a prop del port de Dover, al sud-oest d'Anglaterra, i a port de Calais, al nord-oest de l'Hexàgon.

Els britànics que resideixin de manera permanent a França, així com els francesos que es trobessin al Regne Unit abans del tancament fronterer, podran creuar el canal de la Mànega a condició de presentar un certificat negatiu. La mesura serà la mateixa per als camioners i professionals que necessitin travessar la frontera per motius laborals.