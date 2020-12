El fiscal que investiga el Rei, ascendit a número dos de Dolores Delgado

La fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, proposarà al Consell de Ministres el nomenament de Juan Ignacio Campos, que s'ocupa de les investigacions al rei emèrit, com a nou tinent fiscal de Tribunal Suprem en substitució del recentment jubilat Luis Navajas. Campos obté aquest càrrec després de ser l'únic candidat al mateix, quan porta més d'un any liderant l'equip que investiga les tres diligències obertes en aquest departament a Joan Carles I.

La proposta de nomenament s'ha realitzat un cop escoltat el Consell Fiscal, el criteri del qual té caràcter consultiu, que es va reunit ahir per estudiar diverses designacions. Campos compta amb la màxima consideració i respecte de tota la carrera fiscal i, en particular, de tots els integrants de la Fiscalia del Tribunal Suprem. El fet que fos l'únic peticionari de la plaça es valora «com el consens tàcit entre els possibles candidats i reflecteix l'oportunitat de la seva designació», segons un comunicat de la Fiscalia General de l'Estat.

Campos, fiscal des de 1977, ha estat destinat a les fiscalies de Barcelona i Madrid, i va ser fiscal de la Secretaria Tècnica entre 1994 i 1996, any en què va passar a formar part de la Fiscalia del Tribunal Suprem. Actualment, ocupa el número tres a l'ordre de l'escalafó de la carrera fiscal, així com el càrrec de fiscal de sala en cap penal de la Fiscalia del Suprem. A més, és fiscal de sala delegat en matèria de delictes econòmics.

Un cop proposat formalment per Delgado i nomenat pel Consell de Ministres, passarà a ocupar un càrrec que «de facto» suposa ser el número dos de la Fiscalia General de l'Estat després del de fiscal general. Es tracta d'un lloc clau, ja que el tinent fiscal del Suprem coordina la tasca del Ministeri Públic a les cinc sales de l'alt tribunal i és el substitut del fiscal general en l'àmbit institucional en cas de viatge, malaltia o motius similars.

Navajas ha conclòs el seu mandat i la seva llarga carrera qüestionat per les seves últimes intervencions públiques, després que al setembre sorprengués tothom revelant a diversos mitjans de comunicació que no va convocar la Junta de Fiscals de Sala per fixar una resposta a les querelles presentades contra el Govern per la gestió de la pandèmia perquè hauria hagut d'excloure d'aquesta trobada alguns fiscals «contaminats políticament», esmentant expressament l'exfiscal general de l'Estat Consuelo Madrigal.