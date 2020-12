La part socialista del Govern insta Podem a deixar la politiqueria

Els ministres socialistes solen ser cauts a l'hora de referir-se a Podem, i encara més quan compareixen des de La Moncloa, però ahir dues de les seves peces més importants van llançar contundents advertències al seu soci de coalició, que porta setmanes pressionant en públic el PSOE perquè prengui mesures socials més ambicioses, apuntant-se després el mèrit d'aquestes iniciatives quan són aprovades.

Així, la portaveu del Govern, María Jesús Montero, va demanar als morats que abandonin les «coses de la política» i se centrin en l'important, la «política de les coses». Paral·lelament, la vice-presidenta primera, Carmen Calvo, va assenyalar que el treball de l'executiu és sempre «coral», sense «solistes», i que per tant no té sentit atribuir-se en exclusiva la paternitat d'alguna mesura.

Però Podem, i especialment Pablo Iglesias, no té intenció de canviar d'actitud. Dissabte, el vice-president segon va exposar davant la plana major del seu partit el «conflicte» que manté amb Pedro Sánchez i va instar sindicats i moviments socials a pressionar el Govern. Ahir, mentre el ministre de Transports, José Luis Ábalos, explicava el decret antidesnonaments, producte de la negociació entre morats i socialistes, Iglesias, que no va comparèixer en roda de premsa, va publicar un vídeo en què detallava, precisament, el decret antidesnonaments. Poques vegades la batalla pel relat es plasma de forma tan clara i simultània.

«El Consell de Ministres d'avui és la prova que el Govern està dedicat a la política de les coses, el que importa a la gent, no a les coses de la política», va dir Montero. I això, va continuar, no té «res a veure amb elements com si un surt abans o després d'un altre o si hi ha discussions sobre les mesures».

La frase prova que ha canviat la forma en què la part socialista del Govern, majoritària, encaixa les crítiques del seu soci. Fins ara, les havien minimitzat. Però ahir, en lloc de continuar amb la mateixa tàctica, Montero va dibuixar Podem com un partit preocupat per treure rèdit a les iniciatives, quan això hauria de romandre en un «segon pla», mentre que els socialistes es bolquen en prendre decisions que afecten els ciutadans. «Estem treballant més enllà que algú es faci pare o mare d'alguna mesura», va assenyalar la portaveu.