La primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 a Espanya serà a Guadalajara

Espanya administrarà a Guadalajara la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 de l'Estat, segons ha anunciat aquest dimecres el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després del Consell Interterritorial de Salut en què s'ha reunit amb els consellers del ram de totes les autonomies. El dissabte 26 de desembre arribaran a Castella-la Manxa les primeres 350.000 vacunes, com a part d'un programa d'enviaments de 12 setmanes durant les quals el govern preveu que l'Estat rebi 4,5 milions de dosis que s'administraran a 2,3 milions de persones. Des de Castella-la Manxa es distribuiran a totes les autonomies per poder començar a vacunar a partir del diumenge 27. "No és el final -ha dit Illa-, però és el principi del final".

Illa, que ha comentat les dades diàries de la pandèmia i ha alertat que "la situació no està anant bé", ha explicat que la campanya de vacunació "durarà mesos" i no ha negat que és "complexa". Però ha assegurat que el sistema de salut públic "està preparat".

El ministre també ha afirmat, a preguntes dels periodistes, que no hi ha constància que hi hagi casos a Espanya de les noves soques de la covid-19 que s'han detectat al Regne Unit i a Sud-Àfrica, "tampoc de la variant que s'ha conegut aquesta tarda".

A l'entorn de l'estratègia per combatre la pandèmia, Illa ha celebrat que les Comunitats Autònomes prenen mesures, i ha posat com a exemple el confinament de les comarques de la Cerdanya i el Ripollès decretat aquest dimarts per la Generalitat.

A banda, Illa s'ha mostrat convençut que amb els prop de 4,5 milions de dosis que l'Estat rebrà en els propers tres mesos en enviaments de 350.000 vacunes setmanals n'hi haurà prou per arribar als primers col·lectius designats per rebre-les, els usuaris de residències geriàtriques i el personal que hi treballa i els sanitaris, principalment.

Finalment ha considerat que no cal restringir més les fronteres per evitar entrades de persones provinents de zones de risc, i ha recordat que des de fa setmanes és requisit si es bé d'un d'aquests àmbits presentar un test de covid negatiu.

En tot cas ha reiterat que en aquestes dates cal moure's "el mínim imprescindible". I ha acabat asseverant: "La situació no està anant bé. El 27 tenim el principi del fi però encara ens queda un esforç. L'efecte de la vacuna tardarà uns mesos en materialitzar-se".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus