Un xat de militars en actiu defensa els companys retirats que parlaven d'afusellar milions d'espanyols

El diari Público.es ha posat al descobert aquest dimecres l'existència d'un nou grup de Whatsapp afí a l'ideari d'extrema dreta format per militars en actiu que defensen els companys retirats que parlaven d'afusellar "26 milions de fills de puta". El grup, integrat per oficials i suboficials de la IX Promoció d'Artilleria, intercanvia missatges d'extremadreta i crítiques a l'executiu de coalició, a més de mostres de suport als militars retirats perquè "és el sentiment de molts".

La informació posa en qüestió les explicacions que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha fet en resposta a les cartes i al contingut del xat de militars retirats, així com al vídeo dels militars en actiu fent la salutació feixista a un quarter militar.

Segons la ministra aquest tipus de comportaments o d'ideologia no tenen res a veure amb la naturalesa de les Forces Armades espanyoles, que "estan en el marc de la Constitució". "No acceptaré que per perjudicis d'alguns es qüestioni els 120.000 homes i dones de l'Exèrcit", va dir el 16 de desembre en resposta a una pregunta del diputat del PNB Joseba Andoni Agirretxea.

Al nou xat de militars en actiu destapat per Público.es alguns dels missatges acusen de "traïdor" qui va donar a conèixer l'existència del grup de whatsapp de militars retirats, i ataquen directament l'executiu espanyol. "Aquesta gentussa que retorça les lleis a la seva voluntat per veure si de pas acaben amb la nació i el Rei", apunten, "i s'atreveixen a atacar un grup de xat quan no saben que és el sentiment de molts".

Els integrants del xat fins i tot adverteixen que davant els "atacs" del vicepresident Segon, Pablo Iglesias, a la monarquia, "qualsevol dia es trobaran amb la mà oberta", alhora que alternen aquestes manifestacions amb altres on mostren preocupació per si seguiran cobrant els trienis i amb icones que mostren la salutació feixista.