Els altres discrusos de Nadal de Felip VI

El discurs de la nit de Nadal que Felip VI pronunciarà aquest dijous és el setè des que va iniciar el seu regnat i el que més expectatives ha generat a causa del cas del rei Joan Carles i a la incògnita de si farà alguna referència expressa després del debat polític generat en els últims dies sobre el seu contingut.

Dels sis missatges nadalencs protagonitzats fins ara, el més llarg va ser el de la seva estrena en 2014, amb una mica més de 12 minuts i mig.

També va ser aquest el que va tenir una major audiència, amb 8,2 milions d'espectadors, seguit del de 2018, amb 7,9 milions, que va ser el més curt de tots, amb tot just deu minuts de durada.

CATALUNYA I LA CORRUPCIÓ, EN LA SEVA ESTRENA

Després de 39 anys de regnat de Joan Carles I, Felip VI va prendre el relleu en la nit de Nadal de 2014 i es va dirigir als ciutadans des del Palau de la Zarzuela per a fer una crida a la unitat quan la situació política a Catalunya començava a destacar pel projecte independentista.

El rei va confessar que li sabia greu que hi hagués "fractures emocionals, desafectos o rebutjos entre famílies, amics o ciutadans", i va demanar respectar la Constitució i construir junts un projecte que garanteixi la pluralitat i generi il·lusió.

El missatge va tenir lloc l'endemà passat que el jutge instructor del cas Nóos decidís que la infanta Cristina fos jutjada com a presumpta cooperadora en dos delictes fiscals.

Sense referir-se de manera expressa a la seva germana, va destacar que el fet que els responsables de "conductes irregulars" estiguessin "responent d'elles" era una prova del funcionament de l'Estat de Dret.



ENTENIMENT I DIÀLEG DES DEL PALAU REAL

Pocs dies després de les eleccions generals de 2015, Felip VI va emplaçar als partits a actuar amb responsabilitat i a buscar l'entesa en considerar que "la pluralitat expressada en les urnes aporta, sens dubte, visions i perspectives diferents".

Catalunya va tornar a ser focus del seu interès i va apel·lar a la "confiança en la unitat i continuïtat d'Espanya", enfront dels intents de "ruptura de la llei" i d'imposar una idea o un projecte "sobre la voluntat dels altres espanyols".

La novetat d'aquell any va ser que l'escenari del discurs va ser le Palacio Real, en l'única ocasió fins ara en la qual el missatge nadalenc no es pronunciava des del Palau de la Zarzuela.



UNA ESPANYA DE "MANS ESTESES"

El missatge de 2016 vi marcat per la investidura de Mariano Rajoy després de deu mesos de bloqueig amb el Govern en funcions, per la qual cosa Felip VI va advocar per una Espanya de "braços oberts i mans esteses, on ningú agiti vells rancors o obri ferides tancades.

De forma vetllada, Catalunya va estar present una vegada més en les seves paraules, en advertir que no eren "admissibles ni actituds, ni comportaments que ignorin o menyspreïn" la convivència.

Una vegada superada la crisi econòmica, Felip VI va desitjar que la recuperació es consolidés amb la finalitat que es poguessin "corregir les desigualtats" que van provocar els "grans sacrificis" fets en els últims anys.



RESPECTAR LA PLURALITAT A CATALUNYA

El referèndum il·legal a Catalunya de l'1 d'octubre de 2017 va portar al rei a dirigir-se a la Nació l'endemà passat de manera extraordinària i també a la nit de Nadal va ser l'eix central de la seva al·locució, per a rebutjar les pretensions d'aquells que pretenen "imposar les idees pròpies enfront dels drets dels altres".

Tres dies abans s'havien celebrat eleccions a Catalunya sota l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, la qual cosa va portar al cap de l'Estat a fer una crida a recuperar "la serenitat, l'estabilitat i el respecte mutu".

Va tornar a parlar de la necessitat d'aconseguir la "completa erradicació" de la corrupció perquè els ciutadans "puguin confiar plenament en la correcta administració dels diners públics".



IMPEDIR "EL RANCOR I EL RESSENTIMENT"

Mig any després de l'arribada al Govern de Pedro Sánchez, el monarca va cridar en el missatge de 2018 a garantir una convivència basada en el respecte a la Constitució i a impedir que reneixin "el rancor i el ressentiment", actituds que formen part de "la pitjor Història" d'Espanya.

Dirigint-se, en particular, als joves, va subratllar que la convivència "mai pot néixer de la divisió, ni molt menys de l'enfrontament, sinó de l'acord i la unió".

També la teva paraules per a les víctimes de la violència masclista, de la qual va dir que "mereix sempre la nostra repulsa i condemna més enèrgica i l'obstinació de tota la societat per a erradicar-la".



"NO CAURE EN ELS EXTREMS"

Amb un escenari polític cada vegada més polaritzat i en portes del debat d'investidura de Pedro Sánchez després del pacte de govern entre PSOE i Podemos, Felip VI va sol·licitar fa un any afrontar el futur units i "sense caure en els extrems".

"Confiem en nosaltres mateixos, en la nostra societat. Confiem en Espanya i mantinguem-nos units en els valors democràtics que compartim", va animar.

El rei va recórrer a més al seu missatge de concòrdia i d'integrar les diferències dins del respecte a la Constitució.