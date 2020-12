Els camioners s'enfronten a la policia en una jornada caòtica a Dover

Alguns camioners aturats al port de Dover, al sud-est d'Anglaterra, van protagonitzar ahir forcejaments amb la policia davant del caos provocat després que França tanqués diumenge la frontera amb el Regne Unit. Aquests forcejaments van tenir lloc davant la clara frustració dels camioners, molts d'ells obligats a passar tres nits als seus vehicles i amb la perspectives de no arribar a temps a casa per Nadal. Aquests incidents es van produir després que el Govern advertís que poden passar «alguns dies» fins que tots els camions encallats puguin creuar el canal.

Després d'intenses negociacions entre Londres i París, França va acordar dimarts a la nit reobrir la frontera i autoritzar el pas de ciutadans francesos, britànics residents a França i camioners, sempre que comptin amb una prova negativa de covid-19. França havia tancat diumenge els passos fronterers que creuen el canal de la Mànega en trobar-se al Regne Unit una nova soca del coronavirus que, pel que sembla, s'estén amb més rapidesa que l'altra.

El Consorci Britànic Minorista (BRC) va advertir que els supermercats poden tenir en els propers dies escassetat d'alguns aliments frescos, com fruita, fins que la circulació de mercaderies per Dover torni a la normalitat.

L'exèrcit britànic es va unir als sanitaris per realitzar tests ràpids de coronavirus als milers de camioners encallats prop del port de Dover per poder accelerar els viatges després de la reobertura de la frontera francesa.

Aquestes proves, que poden detectar la nova soca del coronavirus i són similars a les que es fan per a l'embaràs, permeten comptar amb el resultat en només trenta minuts. Els conductors reben el resultat del test al seu mòbil, a través d'un missatge de text, el que serà suficient perquè se'ls permeti creuar el canal de la Mànega cap a França.

Malgrat aquestes mesures, s'espera que la descongestió de la zona s'allargui durant alguns dies, ja que hi ha camioners a l'autopista, a aparcaments i en una pista aèria local.

El ministre de Comunitats, Robert Jenrick, va assegurar que uns 4.000 camions podrien estar actualment a Dover i que portarà «diversos dies» fer aquests tests abans que puguin passar a França.

En aquesta època de l'any s'estima que uns 10.000 camions travessen cada dia entre Dover i Calais, a França, per transportar ?aliments frescos i altres mercaderies per a les festes nadalenques.

El Govern britànic va advertir a les empreses de transport que no enviïn per ara camions cap a Kent, el comtat anglès on es troba el port de Dover. Hi ha hagut «bons progressos i un acord amb el Govern francès sobre les fronteres», va informar a Twitter el ministre britànic de Transport, Grant Shapps, que va destacar que «de moment els transportistes no han de dirigir-se cap a Kent».

El Regne Unit va assolir dimarts el seu pic de contagis de la covid-19 en un dia amb 36.804 casos, impulsat en gran part per la mutació del coronavirus trobada en aquest país, mentre que el nombre de morts va pujar fins a 691, segons el Govern.