El Papa oficia la Missa del Gall més solitària cridant a la fraternitat

El papa Francesc va oficiar aquest dijous la missa del Gall més solitària, davant pocs fidels i avançada per a respectar el toc de queda a causa de la pandèmia, i va cridar a servir als altres fugint de la conducta dels "analfabets de bondat".

"Tu que em salves, ensenya'm a servir. Tu que no em deixes només, ajuda'm a consolar als teus germans, perquè des d'aquesta nit tots són els meus germans" van ser les paraules amb les quals el pontífex va concloure la seva homilia de la Nit de Nadal, en una basílica de Sant Pere enrarida.

I és que el temple vaticà poc o res es va assemblar al del passat en una data festiva tan assenyalada com aquesta, en la qual es commemora el naixement de Jesús de Natzaret, una de les misses més importants de l'any litúrgic, si no la que més.

En aquesta ocasió el papa va estar acompanyat pels seus concelebrants i per uns cent cinquanta fidels, religiosos, religioses i residents de l'Estat pontifici, tots separats i amb màscares.



El Nadal, un període de renaixement

En la seva homilia el pontífex va explicar que el Nadal és un període que permet als fidels "néixer interiorment de nou" i per això va llançar un missatge de fraternitat i religiositat, citant fins i tot a la poetessa estatunidenca Emily Dickinson.

"Avui Déu sorprèn i ens diu a cadascun: 'Tu ets una meravella'. Germana, germà, no et desanimis. Estàs temptat de sentir-te fora de lloc? Déu et diu: 'No, tu ets el meu fill!", va animar, malgrat "la ingratitud" de l'home i de les injustícies.

Francesc es va preguntar per què el messies va néixer de nit, pobra i rebutjat, sense un allotjament digne: "Per a fer-nos entendre fins a quin punt estima la nostra condició humana: fins al punt de tocar amb el seu amor concret la nostra pitjor misèria", va sostenir.

Per aquesta raó aquest període de renovació espiritual s'anteposa a la conducta dels homes del nostre temps que "famolencs d'entreteniment, èxit i mundanitat" alimenten les seves vides "amb menjars que no sadollen i deixen un buit dins".

Perquè les persones, va dir, "parlem molt, però sovint som analfabets de bondat".

"És veritat: insaciables de posseir, ens llancem a tants pessebres de vanitat, oblidant el pessebre de Betlem. Aquest pessebre, pobre en tot i ric d'amor, ens ensenya que l'aliment de la vida és deixar-se estimar per Déu i estimar als altres", va apuntar.



Una missa especial

Aquesta solemne cerimònia des de fa diversos anys no se celebra a mitjanit però en aquesta ocasió ha hagut de ser avançada encara més, en dues hores i mitja, a les 19.30 locals (18.30 GMT), per a respectar el toc de queda nocturn imposat a tota Itàlia.

La missa va començar amb l'anunci del naixement amb la lectura de l'antic text de les "Kalendas" i després Francesc va descobrir una imatge del Nen Jesús ja situada a un costat de l'altar i li va besar el genoll.

A més l'eucaristia, retransmesa també en llenguatge de signes, va transcórrer en l'altar de la càtedra de Sant Pere, en l'absis del temple, i no en el papal, que es troba en el centre de la basílica, sota l'imponent baldaquí de Bernini.

Fora, la plaça de Sant Pere apareixia espectral en aquesta ennuvolada jornada romana, il·luminada això sí per l'arbre i el Portal de Betlem però només poblada per unes patrulles de policia encarregades de la seguretat i de vigilar el compliment de les normes.



El virus que va robar el Nadal

I és que el coronavirus ha marcat l'any del pontífex, que s'ha sotmès a diverses proves en els últims mesos i alguns dels col·laboradors dels quals emmalaltien.

Aquesta missa del Gall dóna inici a una celebració del Nadal del tot inusual, a causa de les restriccions imposades per la pandèmia i en la qual no hi haurà actes amb milers de fidels com sempre.

Això pel fet que el Govern italià va confinar a la seva població durant els dies grans d'aquestes festes i les seves vespres i solo es permet sortir de casa per raons de necessitat.

Durant el matí del 25 de desembre Francesc llegirà el seu missatge de Nadal i impartirà la benedicció "Urbi et orbi", dirigit "a la ciutat i al món", dins del Palau Apostòlic i no des del balcó de la lògia central de la basílica de Sant Pere.

Queda per saber si decidirà apuntar-se a aquesta balconada per a una benedicció silenciosa davant una Roma confinada, com va fer el passat 27 de març, quan va beneir al món davant una plaça buida, fosca i plujosa, en els pitjors moments de la crisi sanitària.

Els Ángelus del 26 i 27 de gener, així com els de l'1, 3 i 6 de gener de 2021, tindran lloc a la biblioteca del Palau Apostòlic, ja que Itàlia seguirà confinada.

Mentre que en l'últim dia de l'any celebrarà les primeres vespres i l'Et Deum en acció de gràcies de l'any que conclou de nou en una deserta basílica vaticana.

En qualsevol cas el pontífex argentí ha convidat a pensar que aquestes restriccions poden servir per a descobrir el veritable sentit del Nadal més enllà del consumisme.