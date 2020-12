Les reaccions al discurs de Nadal de Felip VI

El discurs de Nadal de Felip VI, centrat principalment en la pandèmia i les conseqüències econòmiques i sanitàries que aquesta ha tingut al país, ha provocat tot tipus de reaccions entre els polítics catalans i espanyols.



Alguns, com el líder del PP Pablo CAsado, o el de Vox, Santi Abanscal, han destacat el missatge de força cap als afectats per la pandèmia, així com la referència a la força del país per sortir de situacions complicades.





En un mensaje impecable, Felipe VI muestra su cercanía con los españoles que peor lo pasan por la pandemia y la crisis.

Y defiende la unidad nacional, la concordia constitucional y la ejemplaridad de las instituciones.

Juntos superaremos esta situación con un gran Rey al frente. pic.twitter.com/4WldVRAhH7 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) December 24, 2020

Felipe VI: "No somos un pueblo que se rinda o se resigne en los malos tiempos. No va a ser nada fácil superar esta situación y en cada casa lo sabéis bien. Pero yo estoy seguro de que vamos a salir adelante. Con esfuerzo, unión, y solidaridad España saldrá adelante" #VivaElRey pic.twitter.com/z3hONwnjg2 — Santiago Abascal ???? (@Santi_ABASCAL) December 24, 2020

En el año más difícil, comparto las palabras del Rey: "España saldrá adelante. Con esfuerzo, unión y solidaridad. Con todos y para todos".



Lo lograremos apoyándonos en los grandes pilares que conforman nuestra sociedad civil, la Constitución, la UE y nuestros valores éticos ???? — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) December 24, 2020

Del discurs del Rei d'Espanya el que més m'ha agradat ha estat la crítica als militars i exmilitars que animen actituds colpistes, l'anunci de retornar els diners robats pel seu pare i la petició de disculpes a Catalunya pel discurs el 3 d'octubre del 17. #Vergonya de Rei pic.twitter.com/k6voX8w7oi — Jordi Sànchez (@jordialapreso) December 24, 2020

El fill del rei (d)emèrit ha gosat fer esment de principis democràtics, de principis morals i ètics i de coherència amb les seves conviccions i ni s'ha enrojolat!

I ha acabat parlant de l''Espíritu renovador que inspira mi reinado'. Monarquia i renovació és un oxímoron. #??fail — Laura Borràs ?? (@LauraBorras) December 24, 2020

D'altres, com Jordi Sànchez o la candidata de JxCat Laura Borràs, han destacat la vaga referència del monarca a la presumpta corrupció de Joan Carles I.