PSOE, PP, Cs i Vox celebren el discurs del rei

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha assegurat que els socialistes comparteixen "el fonamental dels missatges de Rei Felipe VI durant el seu discurs nadalenc", en primer lloc, el de "solidaritat i preocupació" per totes la víctimes de l'coronavirus. Així ho ha posat de relleu Narbona aquest divendres, durant una declaració per valorar el missatge nadalenc de Felip VI. La socialista ha afirmat que el PSOE comparteix també la solidaritat i preocupació expressada pel monarca "per tots aquells que han lluitat incessantment per fer front a aquesta pandèmia", com el personal sanitari i altres serveis essencials, els transportistes o els comerciants.

El president de PP, Pablo Casado, ha aplaudit "el missatge d'esperança, unitat, futur i il·lusió de Rei Felipe VI" aquesta nit de Nadal a "uns moments tan difícils", i ha subratllat que era el discurs que "la nostra nació necessita". Casado ha subratllat que el Rei "va demostrar una vegada més la seva proximitat i sensibilitat amb els espanyols que ho estan passant malament en aquest 2020 tan difícil", especialment amb les famílies que han perdut un ésser estimat a causa d'el coronavirus, els malalts i el personal sanitari i essencial.

Carlos Carrizosa (Cs), ha considerat que Felip VI "va estar a l'altura de les circumstàncies" quan va demanar valors ètics en totes les institucions públiques, la qual cosa inclou la Corona i la Casa Reial. En una roda de premsa telemàtica aquest divendres, ha celebrat el discurs de Rei per la seva "absoluta claredat" en la seva posició sobre la presumpta corrupció per la qual està sent investigat el rei emèrit Joan Carles I, ja que considera que va al·ludir a aquests fets i es va desmarcar d'ells.

També el líder de Vox, Santi Abanscal, va destacar el missatge de força cap als afectats per la pandèmia, així com la referència a la força del país per sortir de situacions complicades.

El portaveu d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique, ha criticat aquest divendres a rei Felip VI per no haver condemnat de forma explícita en el seu discurs de Nadal "les activitats corruptes" de Joan Carles I ni la seva evasió fiscal. Segons Echenique, Felip VI "podria haver explicat per què va ocultar (durant 2 eleccions generals) que (almenys) des de març de 2019 coneixia els negocis tèrbols del seu pare i per què només ho va reconèixer el 2020.03.15, amb Espanya en xoc pel confinament i després publicar-la 'Telegraph' ".

El portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, s'ha referit a l'missatge de Nadal de Rei Felipe VI per denunciar que "ni tan sols en un moment com aquest ha enfrontat els assumptes que li pertoquen directament, ni amb transparència, ni amb claredat ". En una compareixença a Bilbao, Esteban a criticat així a l'Monarca que en el seu discurs no hagi esmentat als militars "totalitaris". Així mateix, ha apuntat que, pel que fa a la jefactura de l'Estat, "la veritat no sabem si ha parlat del tema o no, perquè sembla que tothom li ha d'interpretar. No es pot en menys de 40 segons abordar un assumpte com aquest ".