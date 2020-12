Torrent exigeix a Felip VI que demani perdó pel 3-O al seu discurs

El president del Parlament, Roger Torrent, ha exigit al rei Felip VI que aprofiti la seva compareixença de Nadal per demanar perdó per l'"infame discurs" del 3 d'octubre de 2017, dos dies després del referèndum d'independència i de l'actuació policial contra votants. En una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies, Torrent ha assegurat que la corona espanyola travessa una crisi i que "una monarquia que ha de venir d'amagat a Barcelona ha perdut tota autoritat moral". Ho ha dit en referència a l'entrega del Premi Cervantes al poeta Joan Margarit en un acte a Barcelona que es va anunciar un cop ja s'havia fet i el rei havia tornat a Madrid.

Per a Torrent, la monarquia "representa tota la decadència del règim del 78" i per això ha emplaçat l'independentisme a "aprofitar aquesta crisi". "Ho hem de viure com a una oportunitat per explicar-nos" i "sacsejar els fonaments de la democràcia", ha reclamat. Sobre la regularització de fons per part de Joan Carles I, ha denunciat "una operació d'estat que vol aïllar el comportament del rei emèrit de la corona". "En realitat això és estructural. No té res a veure amb una persona. Aquí la institució és la família", ha subratllat.

"És una família i ja n'hem vist el comportament i la corrupció que porta associada", ha continuat Torrent, que ha defensat que en una institució republicana "si hi ha hagut males praxis al capdavant s'aparta a través del vot la persona i continua la legitimitat de la institució". És per això que la monarquia "no té cabuda en ple segle XXI", ha conclòs.