Trump deixa als llimbs el nou pla de rescat dels EUA

Li queda menys d'un mes com a president dels Estats Units abans que prengui possessió Joe Biden, però en els seus últims dies al Despatx Oval, Donald Trump, obsessionat per les teories conspiratòries sobre un inexistent frau electoral, segueix demostrant no estar disposat a permetre que res succeeixi de manera normal. Ni tan sols pel que fa a llançar una ajuda essencial per als nord-americans afectats per la doble crisi sanitària i econòmica de la pandèmia de coronavirus.

Dimarts, per a sorpresa fins i tot de molts al seu equip i administració, Trump va llançar una autèntica bomba a Washington. En un vídeo de quatre minuts a Twitter va deixar als llimbs la llei aprovada dilluns pel Congrés que inclou tant el gran rescat davant la pandèmia de 900.000 milions de dòlars com un projecte pressupostari d'altres 1,4 bilions per finançar el govern i l'exèrcit fins al setembre de 2021.

Trump va qualificar de «desgràcia» la llei, que va tenir un ampli suport bipartidista a les dues cambres després de mesos de bloqueig. I va dir que no la signarà si no s'esmena, amenaçant de fer descarrilar tant el rescat com el funcionament del govern, que per evitar el tancament administratiu necessita ratificar el seu pressupost operatiu abans de dilluns. El focus central de la crítica de Trump és l'ajut directe assignat als nord-americans en el rescat: un pagament de 600 dòlars que ell vol elevar fins a 2.000.