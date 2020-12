La UE i Regne Unit anuncien un acord per a la relació post Brexit

Els negociadors de la Unió Europea i del Regne Unit han arribat aquest dijous a Brussel·les a un acord sobre les condicions de la seva relació futura per a evitar un Brexit a les braves el pròxim 31 de desembre, quan els britànics deixin de formar part del club comunitari després de més de quatre dècades, segons han informat fonts europees i britàniques.

"Aquest acord permet l'inici d'una nova relació entre el Regne Unit i la UE. La que sempre hem volgut: Una relació comercial i econòmica pròspera entre un Regne Unit sobirà i els nostres socis i amics europeus", ha indicat un portaveu del Govern de Boris Johnson després d'anunciar l'acord.

El pacte finalment serà menys ambiciós del que la Unió Europea aspirava, però permetrà una relació comercial sense quotes ni tarifes a condició que Londres assumeixi regles igualitàries en matèria de competència i altres salvaguardes.

L'anunci arriba només una setmana abans que el Regne Unit abandoni definitivament el Mercat Comú i la Unió Duanera, però haurà de ser encara examinat pels Estats membre -- ho faran en els pròxims dies per a continuació llançar el procediment escrit necessari per a la seva adopció-- i necessitarà de l'aprovació del ple del Parlament europeu per a entrar en vigor.

Amb tot, les parts examinen vies legals perquè el nou acord d'associació i comercial pugui posar-se en pràctica de manera "provisional" ja des de l'1 de gener per a evitar una desconnexió desordenada.

Londres i Brussel·les van iniciar les negociacions formals el febrer passat però les fortes diferències entre tots dos a penes van permetre avanços fins fa poques setmanes, quan la urgència i el risc d'una relació entre tercers fixada per les regles de l'OMC van accelerar les converses.