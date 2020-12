La UE i el Regne Unit intensifiquen la negociació per intentar tancar un acord pel Brexit

La Unió Europea i el Regne Unit estan intensificant la negociació per intentar assolir un acord pel Brexit abans del Nadal. Els equips han mantingut les converses durant tota la nit en busca d'un pacte que fixi la relació futura a partir de l'1 de gener, dia en què es produeix el Brexit definitiu i el Regne Unit ja serà un tercer estat. Ara per ara, l'accés als bancs de pesca és el principal obstacle. Davant el bloqueig que ha marcat els nou mesos de negociació i ja en temps de descompte, comunitaris i britànics intenten segellar un acord que l'Eurocambra ja ha avisat que no tindrà temps de ratificar aquest any, per la qual cosa previsiblement s'aplicarà de manera provisional a l'espera del vistiplau dels eurodiputats ja el 2021.