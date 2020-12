Acord històric entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre la seva relació posterior al Brexit

Gairebé deu mesos després de l'inici de les negociacions i a escassos dies perquè acabi el període de transició del Brexit el proper 31 de desembre, i que el Regne Unit deixi de formar part de la unió duanera i del mercat interior, els negociadors europeus i britànics van aconseguir tancar ahir un acord històric sobre els termes que regularan la relació futura entre la Unió Europea i el Regne Unit a partir de l'1 de gener de 2021. «Hem aconseguit un acord. És just, equilibrat i és el correcte i responsable per a les dues parts», va anunciar la presidència de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen. Per part seva, el primer ministre britànic, Boris Johnson, va assegurar després de l'acord que el Regne Unit «ha recuperat el control sobre les seves lleis i el seu destí».

El pacte, que garanteix l'intercanvi de mercaderies amb zero quotes i aranzels, va arribar gairebé a l'últim moment, després d'una maratoniana i agònica jornada de negociació, amb nit en blanc inclosa, i en vigílies de Nadal. El resultat culmina un llarg i tortuós procés que s'havia enquistat per les divergències en matèria de quotes pesqueres i l'accés dels vaixells europeus al calador britànic. Ha estat, sens dubte, l'element més complicat i difícil de resoldre de tota la negociació, juntament amb la governança i la igualtat de condicions per evitar una eventual competència deslleial en matèria d'estàndards socials o mediambientals quan es produeixi la desconnexió total, després de 47 anys de relació.

Es tracta d'un punt clau del pacte, que no va començar a desbloquejar-se fins que la presidenta de la Comissió Europea i el primer ministre britànic van assumir la negociació al més alt nivell polític a principis d'aquesta setmana , després de diversos intents infructuosos durant les setmanes prèvies. Des de llavors, les converses telefòniques -i els contactes entre Ursula von der Leyen amb la resta de dirigents europeus, especialment el president francès, Emmanuel Macron- s'han succeït i han estat constants.

No obstant això, el que dimecres semblava «imminent» ha necessitat moltes més hores de cuina de les previstes per examinar les quotes espècie per espècie. Finalment, poc després de les tres de la tarda d'ahir Londres i Brussel·les van aconseguir desencallar un pacte «històric» que no elimina del tot la incertesa a la qual s'enfrontaran els agents econòmics a banda i banda del canal de la Mànega, però que evitarà una separació caòtica a finals d'any. «Quan s'acaben les negociacions que tenen èxit normalment sento alegria. Avui només sento satisfacció i alleujament. És que és un dia difícil per a alguns», va assenyalar von der Leyen, posant l'accent en que finalment la UE pot «deixar el Brexit enrere».

Amb l'acord polític tancat, la pilota passa ara a la teulada del Consell, que haurà d'examinar en detall, i contra rellotge, un text legal que ocupa 2.000 pàgines. El primer pas per a això serà una reunió dels ambaixadors permanents dels Vint-i-set que la presidència semestral de la UE, que lidera Alemanya, va convocar per a avui a dos quarts d'onze del matí amb l'objectiu de començar a revisar el text i escoltar l'últim informe de Michel Barnier.

Atès que el Parlament Europeu no tindrà temps abans de finals d'any d'avalar l'acord, la idea dels Vint-i-set és aplicar el pacte de manera provisional a partir de l'1 de gener, a l'espera que l'Eurocambra es pronunciï. «El Parlament -a través de les seves comissions parlamentàries pertinents i en la seva sessió plenària- continuarà el seu treball d'escrutini abans de decidir si dona el consentiment», va anunciar el president David Sassoli.