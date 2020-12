Multaran l'exhibició de simbologia nazi amb fins a 40.000 euros

A partir del proper gener a Catalunya podran multar fins amb 500.000 euros els actes més greus de discriminació que fins ara no es catalogaven com a delicte penal. Així ho estableix la llei d'igualtat de tracte aprovada al Parlament el passat 18 de desembre. Entre les conductes que es castiguen hi ha el tracte vexatori i degradant per motius de raça, religió, ideologia o procedència, entre d'altres, i l'exhibició al carrer de missatges, pancartes i símbols «discriminatoris», a més de la convocatòria de manifestacions o actes polítics amb aquest contingut. L'exhibició de símbols nazis es podrà perseguir en la mesura que pugui ser l'origen d'una discriminació. La sanció pot arribar als 40.000 euros.

Els juristes opinen que en aquest últim precepte, que va ser inclòs en el text a través d'una esmena, podria encaixar l'exhibició de símbols nazis, com va passar el passat 6 de desembre en un acte de Vox a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. El reglament sancionador ha de determinar els actes concrets d'aquest tipus considerats discriminatoris o no. «No hi ha cap ideologia que pugui donar origen a una discriminació», destaca la directora general d'Igualtat, Mireia Mata.

La nova llei estableix una regulació integral de les mesures i les garanties bàsiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i la no discriminació, així com el «respecte a la dignitat humana» i la protecció contra actes i conductes intolerants. El fiscal contra els delictes d'odi i discriminació de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, va explicar que «quan et saltes un semàfor en vermell, ningú pensarà que t'aplicaran el Codi Penal, però té una resposta: la multa. En el tema de la discriminació hi ha comportaments que no són ni han de ser delictes, però que no poden quedar impunes».