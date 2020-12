Tres adolescents torturen un home a Benicarló i ho emeten per Instagram

Tres adolescents, de 16, 17 i 18 anys, han estat detinguts a Benicarló per raptar, lligar de mans i torturar durant hores un home d'uns 30 i retransmetre-ho, a més, per la xarxa social Instagram en directe. La víctima es troba ingressada a l'Hospital General de Castelló en estat molt greu amb traumatismes cranioencefàlics severs, així com costelles i una vèrtebra trencades. Així mateix, l'home segrestat té lesions d'importància en un braç que podrien fer-li perdre una mà.

Els detinguts van passar dimarts a disposició judicial al Palau de Justícia de Vinaròs i es va decretar la privació de llibertat per a tots ells, acusats d'intent d'assassinat i detenció il·legal.

Els macabres fets van passar diumenge en un domicili ocupat. La víctima i els seus agressors es coneixien i tot apunta que vivien junts a l'esmentat immoble, segons les primeres investigacions. El mòbil de la brutal agressió podria ser econòmic, ja que els investigadors tenen indicis que els adolescents volien, suposadament, apoderar-se d'uns diners que la víctima tenia al banc. Amb l'objectiu d'aconseguir aquest efectiu, van retenir l'home des de la matinada de diumenge fins a les quatre de la tarda i el van colpejar per tot el cos amb una clau anglesa i una batedora industrial, que van mostrar plenes de sang en el directe d'Instagram.

Al vídeo, que ja està en poder de l'autoritat policial i judicial, els presumptes autors apareixen embogits i la víctima, plorant i suplicant clemència. Els adolescents criden a les imatges i amenacen de mort el segrestat, acusant-lo de ser un pederasta que ha violat una nena i que, per això, acabaran amb la seva vida -un extrem del qual no hi ha cap indici i que sembla ser mentida. El vídeo mostra, així mateix, els dos menors i el major d'edat consumint algun tipus de droga fumada.

Va ser un espectador del directe d'Instagram qui va alertar la Guàrdia Civil de matinada, realment alarmat per les macabres imatges. Aquest testimoni va gravar la prova gràfica de les tortures i la va presentar a la caserna. A partir d'aquell moment, els agents van començar a buscar l'immoble i van acabar intervenint a la casa a les quatre de la tarda.

Els agents van sorprendre els detinguts amb la víctima greument ferida i emetent en directe. Un d'ells portava en aquell moment una cartilla bancària propietat del segrestat a les mans, de manera que el mòbil econòmic constituïa la sospita més clara per als investigadors al tancament d'aquesta edició.