Localitzen restes humanes al lloc on es va produir l'explosió a Nashville

Les autoritats a Nashville (Estats Units) van localitzar ahir el que consideren que són restes humanes a prop del lloc de l'explosió que es va produir a primera hora de divendres al centre de la ciutat, segons va assegurar el cap de la policia local, John Drake. «Hem trobat teixit que creiem que podrien ser restes, però l'examinarem i els informarem en el moment adequat», va assenyalar aquest funcionari policial.

Drake va rebutjar aclarir si aquestes restes podrien procedir d'algú que hagués estat dins de l'autocaravana que va explotar divendres, una deflagració que va causar tres ferits lleus, a més de provocar danys a desenes d'establiments, deixar vidres trencats i arbres caiguts.

Les autoritats encara no han assenyalat un responsable, encara que diverses persones van ser interrogades a l'estació de Policia de Nashville, la capital de l'estat meridional de Tennessee.

Poc abans de les sis del matí, hora local, la policia va respondre a una trucada que alertava de trets a la zona; però, una vegada hi van arribar, no van veure cap signe que s'hagués produït un tiroteig i es van adonar que hi havia un vehicle sospitós que estava aparcat davant d'un edifici de l'empresa de telecomunicacions AT&T.

Aquest vehicle tenia una gravació que avisava que «una bomba explotaria en els propers 15 minuts», va assenyalar Drake divendres durant una altra roda de premsa.

Immediatament, els agents es van afanyar a anar tocant porta per porta a tots els edificis per evacuar els veïns i 30 minuts després es va produir l'explosió.

Les televisions locals van mostrar un vídeo que procedeix de càmeres de vigilància de la zona i en el qual se sent un àudio que avisa de l'explosió. «Si pot sentir aquest missatge, evacuï la zona», diu una veu durant el vídeo, que també captura l'explosió segons després.

La Policia Local va afirmar que es tracta d'un «acte intencionat» i va afegir que hi ha danys «significatius» a la zona afectada, amb focs que van haver de ser extingits pels Bombers, arbres caiguts i desenes d'establiments amb vidres trencats i parets negres per la fumera.

Televisions locals van mostrar imatges en les quals es pot veure clarament l'extensa destrucció que va causar l'explosió al centre de Nashville, al cor de la ciutat, que està ple de bars, restaurants i establiments on es pot escoltar música en directe.