Mor el llegendari espia George Blake

L'antic espia britànic i soviètic George Blake, un dels més famosos agents dobles de l'època de la guerra freda, va morir ahir als 98 anys d'edat, segons van informar els mitjans de comunicació russos.

«Ha arribat una notícia molt trista: ha mort el llegendari George Blake», va afirmar el portaveu del Servei d'Intel·ligència Exterior rus (SVR), Serguei Ivanov, en declaracions a l'agència de notícies russa Sputnik.

També el president rus, Vladímir Putin, va expressar el seu condol a la família i amics de Blake. «Acceptin meu més sincer condol per la mort de George Blake. El coronel Blake va ser un brillant professional amb una especial vitalitat i coratge», va afirmar Putin, que també prové dels serveis secrets.

En particular, Putin va destacar el «valor incalculable» de la contribució de Blake per garantir la paritat estratègica i mantenir la pau al planeta. «Aquest home llegendari romandrà en els nostres cors per sempre», va assenyalar.

Blake va néixer el 1922 a Rotterdam, als Països Baixos, com George Behar, fill d'un jueu sefardita que va combatre a les files britàniques a la I Guerra Mundial i va obtenir la ciutadania d'aquest país.

Va col·laborar amb la resistència contra els nazis i va fugir al Regne Unit a través de Gibraltar. Va entrar a treballar als serveis secrets britànics, l'MI6, el 1948, i va passar tres anys pres a Corea del Nord.

Durant nou anys, després de ser enviat a Berlín, va treballar com a agent doble per a la Unió Soviètica, que gràcies a la seva informació va poder detectar almenys 40 agents britànics enviats a l'Europa de l'Est, 500 segons les estimacions del mateix Blake.

Finalment va ser descobert després de la traïció d'un espia polonès i condemnat a 42 anys de presó, essent engarjolat el 1961, però el 1966 va aconseguir fugir i viatjar a la Unió Soviètica, on va fer classes a l'acadèmia d'espionatge del KGB a Moscou i va ser condecorat amb l'Ordre de Lenin, l'Ordre de l'Amistat, l'Ordre de la Bandera Roja i l'Ordre de la Guerra Pàtria.