Detenen un home després d'un tiroteig amb tres morts als Estats Units

Tres persones van morir i tres més van resultar ferides durant la nit de dissabte a causa d'un tiroteig en una pista de bitlles de la localitat de Rockford, a l'estat d'Illinois (Estats Units). El sospitós va ser detingut per la policia i les seves motivacions es desconeixien a l'hora de tancar aquesta edició, tot i que el cap dels cossos de seguretat locals, Daniel G. O'Shea, va assegurar que tot apunta que el tiroteig «va ser aleatori».

Els investigadors encara no han aclarit completament els fets, ja que es van trobar cadàvers tanta a fora com a dins del local, mentre que van confirmar que entre els ferits hi ha diversos «adolescents». En tot cas, fonts policials van assegurar que havien detingut «una persona d'interès», així com van confirmar que els agents no van arribar a disparar les seves armes. A més, segons les restriccions estatals dictades com a conseqüència de la pandèmia, l'establiment hauria d'haver estat tancat.

Rockford, lloc on es va produir l'atac, està a uns 130 quilòmetres al nord-oest de Chicago. El Rockford Register Star va informar que el 2020 ha estat l'any amb més homicidis a la ciutat, segons registres que es van començar a establir l'any 1965. Així, almenys 35 persones han estat assassinades a la ciutat aquest any, trencant el rècord anterior de 31 establert l'any 1996.

En un altre ordre de coses, una persona va morir i cinc més van resultar ferides en un altre tiroteig durant la gravació d'un vídeo musical a la localitat de Lynn, situada a només deu quilòmetres de Boston. L'autor dels trets va fugir i la policia no ha aconseguit detenir-lo ni coneix els motius de l'acció. La vida d'un dels ferits està en risc, segons va assegurar un agent de policia de l'estat de Massachusetts.