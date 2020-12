Espanya supera els 50.000 morts per covid-19

Espanya supera els 50.000 morts per covid-19

Espanya ha superat els 50.000 morts per covid-19 amb 298 víctimes noves des de l'últim recompte a les vigílies de Nadal, sumant un total de 50.122 morts per la pandèmia. El Ministeri de Sanitat també ha informat de 24.462 nous casos positius de coronavirus, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 1.879.413 casos confirmats per proves diagnòstiques. Catalunya se situa al capdavant de la xifra de contagis en els últims 7 dies amb 12.376, seguida de Madrid (9.672) i el País Valencià (4.974). Des de l'inici de la pandèmia, però, Madrid és la comunitat que acumula més contagis de covid-19 amb 388.498 casos, seguida de Catalunya amb 346.643 casos confirmats i Andalusia amb 260.433 casos.