L'explosió de Nashville podria haver estat un atemptat suïcida

Les autoritats nord-americanes consideren que l'explosió de divendres al centre de Nashville (Tennessee) podria haver estat un atemptat suïcida. L'FBI va escorcollar amb una ordre judicial un habitatge al barri de Antioch, al sud-est de la ciutat, amb l'objectiu de determinar si les aparents restes humanes que es van trobar a la zona de l'explosió pertanyien a la persona que residia a aquesta casa.

Les autoritats han identificat un possible sospitós de l'atac, Anthony Quinn Warner, un home blanc de 63 anys. L'habitatge d'Antioch i altres propietats a les quals van acudir les autoritats estan relacionades amb Warner, tot i que encara cal esperar a l'anàlisi forense de les restes trobades a la zona de l'explosió per esbrinar si hi ha una connexió.

Warner posseïa una autocaravana similar a la que contenia la bomba que va esclatar divendres al centre de Nashville, on va causar tres ferits lleus i danys a almenys 41 edificis.

Les autoritats van destacar que encara no han arribat a cap conclusió definitiva en la investigació que lidera l'FBI, que indaga en més de 500 pistes relacionades amb el succés. «Estem investigant una sèrie de persones», es va limitar a dir l'agent especial de l'FBI encarregat de el cas, Doug Korneski.

Una de les pistes que segueixen l'FBI i la resta d'agències federals, estatals i locals nord-americanes implicades en la indagació és la possibilitat que l'atac tingués com a objectiu pertorbar les telecomunicacions a la zona. L'autocaravana va esclatar quan estava aparcada davant d'un edifici de l'empresa de telecomunicacions AT&T, la qual cosa va provocar la interrupció del servei de telefonia fixa i mòbil de milers de persones a tot l'estat de Tennessee, i a algunes parts dels veïns Kentucky i Alabama.

L'explosió es va produir cap a dos quarts de set del matí del dia de Nadal, mitja hora després que la policia respongués a una trucada que alertava de trets a la zona del centre de Nashville. Sis agents de policia es van desplaçar a l'àrea i no van veure cap senyal d'un tiroteig en arribar, però es van adonar que hi havia un vehicle sospitós que emetia una gravació que avisava que una bomba explotaria «en els propers 15 minuts», fet pel qual els policies es van afanyar a anar tocant porta per porta a tots els edificis per ordenar l'evacuació dels veïns.