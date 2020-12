Milions de nord-americans perdran les prestacions per atur per culpa de Trump

Milions de nord-americans han perdut les seves prestacions per atur, en la primera conseqüència directa de la negativa del president sortint dels EUA, Donald Trump, a signar el nou pla d'estímul aprovat pel Congrés. Els ajuts federals per desocupació d'entre 12 i 14 milions de nord-americans expiraven dissabte, i en no signar Trump el projecte de llei abans de la mitjanit, aquests treballadors aturats van deixar de rebre les prestacions almenys durant una setmana o durant el temps que es tardi a corregir la situació.

Es tracta de la primera repercussió en la vida dels nord-americans del desacord entre la Casa Blanca i el Congrés sobre el nou projecte de llei, però podria haver-hi altres dues conseqüències greus al llarg d'aquesta setmana. Si Trump no signa el projecte de la llei de despesa que acompanya el nou pla d'estímul, s'esgotaran els fons per a l'administració i entrarà en paràlisi parcial des de demà, tret que s'aprovi una mesura de finançament temporal.

I en el cas que el paquet d'estímul no entri en vigor dijous, la mitjanit del 31 de desembre expirarà una moratòria nacional que prohibeix els desnonaments, cosa que col·locaria uns 30 milions de nord-americans en risc de quedar sense sostre l'any nou.

Trump s'ha negat a signar el projecte de llei que van aprovar dilluns passat les dues cambres del Congrés si no s'aproven diversos canvis, des d'un augment dels pagaments directes als nord-americans fins a una reducció de l'ajuda exterior. El mandatari no ha ofert cap senyal d'haver canviat de postura, en una sèrie de tuits des del seu club privat de Mar-a-Lago (Florida), on es troba de vacances i on li va arribar el projecte de llei per si decidia signar-lo. «Simplement vull fer arribar a la nostra gran gent 2.000 dòlars, en lloc dels mísers 600 (en transferències directes) que hi ha ara al projecte de llei», va tuitejar Trump, tot i que va ser el seu propi Govern el que va proposar la quantitat de 600 dòlars inclosa en el text legislatiu.

El president electe dels EUA, Joe Biden, va condemnar la postura de Trump, en denunciar que «milions de famílies» no saben si podran sobreviure econòmicament a causa de la negativa de l'actual mandatari a signar aquest projecte de llei. «La decisió de Trump de renunciar a la seva responsabilitat té conseqüències devastadores», va afirmar Biden.

El que sí va fer Trump és qualificar de «tercermundistes» les eleccions presidencials del passat 3 de novembre i va demanar als senadors del seu partit que «es posin dempeus i lluitin per la meva presidència». «Els tribunals són dolents i el sistema electoral dels Estats Units sembla el d'un país del tercer món», va afegir.