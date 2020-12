Almenys cinc morts i nombrosos ferits i desapareguts per un fort terratrèmol a Croàcia

Un fort terratrèmol de 6,4 graus a l'escala de Richter ha sacsejat aquest dimarts el centre de Croàcia amb un balanç provisional d'almenys cinc morts –entre els quals una nena de 12 anys-, nombrosos ferits i edificis ensorrats. El sisme ha tingut el seu epicentre a la localitat de Petrinja, a uns 60 quilòmetres al sud de Zagreb. "Petrinja està en ruïnes. Hi ha morts, ferits i també desapareguts. No hi ha cap casa que no hagi estat danyada i les ambulàncies no poden arribar a tots els llocs. És un caos", ha afirmat l'alcalde de la localitat, Darinko Dumbovic. "Mobilitzem tots els serveis disponibles per ajudar les persones i netejar la destrucció. La prioritat ara és salvar vides", ha afirmat el primer ministre croat, Andrej Plenkovic.

"Expresso les meves condolences a les famílies dels morts a Petrinja i Glina en el devastador terratrèmol. Esperem que el nombre de víctimes sigui el menor possible", ha continuat Plenkovic. "Tots els serveis estan sobre el terreny i funcionant incansablement. Gràcies a tots per la vostra dedicació i esforç" ha reblat el primer ministre croat, que ja ha rebut el suport del president del Consell Europeu, Charles Michel, i de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. "Els nostres pensaments estan amb els ferits i els treballadors en primera línia. En aquests moments difícils, la Unió Europea ofereix el seu suport i ajuda total a la gent de Croàcia i al seu primer ministre", ha afirmat Michel.

La sacsejada ha provocat moments de pànic a la població i també s'ha notat a una desena de països veïns, entre els quals Eslovènia, que ha optat per tancar la centra nuclear a tocar de la frontera amb Croàcia.