Detenen 34 menors d'edat per distribuir material pornogràfic infantil a través d'Instagram

La Policia Nacional ha detingut 40 persones per distribuir material pornogràfic infantil a través d'una xarxa social, 8 de les quals a Barcelona. Entre els detinguts hi ha 34 menors d'edat, la majoria dels quals intercanviava aquest material il·legal sense ser conscients de l'extrema gravetat del que feia. La investigació ha estat coordinada per la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional en col·laboració amb el Homeland Security Investigations de l'Ambaixada dels Estats Units. La investigació va començar amb una informació del Centre Nacional per a Menors Desapareguts i Explotats dels Estats Units (NCMEC) sobre la possible comissió de delictes de prostitució i corrupció de menors per part d'usuaris espanyols.

Va ser la mateixa xarxa social la que va denunciar a través del NCMEC que diversos usuaris de la seva aplicació a l'estat espanyol havien compartit material audiovisual inequívoc d'explotació sexual infantil.

Del total de denúncies analitzades, els agents van aconseguir identificar 51 persones relacionades amb aquests fets. D'aquests, 45 eren menors d'edat i 7 no tenien responsabilitat penal en tenir menys de 14 anys.

Les investigacions posteriors s'han conclòs amb la detenció de 40 persones, 34 de les quals menors, a les províncies de Barcelona (8); Alacant (2); València (3); Biscaia (3); Àlaba; Còrdova; Cadis; Madrid (7); Tenerife (2); Màlaga; Múrcia (2); Astúries (3); Guipúscoa; Sevilla (3); Gran Canària i Saragossa.

Després d'analitzar el material intervingut i pel que van declarar els menors detinguts, els agents van constatar que gran part dels que van intercanviar aquest tipus de material il·legal va ser per "simple divertiment, sense ser conscients de l'extrema gravetat que en suposa la tinença i distribució", assenyala la Policia Nacional en el comunicat de premsa sobre la investigació.

Per això, la Policia Nacional adverteix als usuaris de qualsevol xarxa social de la importància de no compartir o emmagatzemar imatges o vídeos sexuals amb menors, ja que s'incorre en un delicte. En cas de localitzar aquest tipus de continguts il·legals, s'aconsella advertir-ho a la xarxa social o a la policia.