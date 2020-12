L'Aràbia Saudita condemna una activista feminista a presó

La destacada activista saudita en defensa dels drets de les dones Loujain al Hathloul, detinguda des de maig de 2018, va ser condemnada aahir s a cinc anys i vuit mesos de presó per un tribunal antiterrorista del seu país.

El Tribunal de Sancions de Riad va condemnar a l'activista per «servir a una agenda externa al regne usant internet (...) amb la finalitat de perjudicar el sistema públic, a més de col·laborar amb un nombre de persones i ens que van cometre actes criminals d'acord amb la llei de terrorisme», segons el diari saudita Okaz.

La sentència inclou una suspensió de dos anys i 10 mesos, la qual cosa sumat al mateix temps que porta a la presó provisional implica que serà alliberada en un parell de mesos.

No obstant això, aquesta decisió judicial ha estat criticada per l'Oficina de l'ONU per a la Coordinació d'Assumptes Humanitaris (OCHA), la relatora de Nacions Unides per als drets humans i diverses organitzacions de drets humans.

La família de l'activista, de 31 anys, va indicar en un comunicat que després del seu pròxim alliberament, Loujain estarà en llibertat condicional durant tres anys, «durant els quals podria ser arrestada per qualsevol activitat que sigui percebuda com a il·legal», i no podrà sortir del país durant cinc anys.

La jove va ser detinguda al costat d'altres deu activistes al maig de 2018 després d'exigir públicament els drets a conduir i a votar per a les dones així com la fi del sistema de tutela masculí, i va ser acusada de mantenir contactes amb individus i entitats «hostils» a l'Aràbia Saudita i de reclutar a funcionaris per a obtenir informació confidencial.

Durant la seva detenció, diverses ONG han denunciat que Al Hathloul ha sofert abusos sexuals, tortures i amenaces per part de les autoritats saudites, que la tenen retinguda en règim d'aïllament des de principis d'enguany, segons la seva família i l'organització Amnistia Internacional.

El judici en contra seva es va reprendre a finals de novembre, després que el tribunal ajornés en més de tres ocasions la vista de la sentència i desestimés les acusacions de tortura i agressió sexual de l'activista.

«Loujain va plorar quan escolto la sentència avui. Després de gairebé tres anys de detenció arbitrària, tortura, confinament solitari... Ara la sentencien i l'etiqueten com a terrorista», va assegurar en el seu compte de Twitter una de les seves germanes, Lina, qui va informar que ella apel·larà la sentència i demanarà una altra recerca per les tortures.

Una altra germana, Alia, va assegurar en aquesta mateixa xarxa social que molta gent considera aquesta sentència com «una victòria» per a l'activista i que «tothom entén que el govern necessita salvar la cara» davant les crítiques rebudes.

La OCHA va manifestar en les seves xarxes socials que la condemna contra l'activista saudita, després de passar dos anys i mig «detinguda arbitràriament», és «summament preocupant» i va demanar a les autoritats d'aquest país el seu alliberament «amb caràcter urgent».

«Defensar els drets humans no és terrorisme», va destacar per la seva part la relatora de l'ONU per als defensors d'aquests drets, Mary Lawlor, en el seu compte de Twitter, i va demanar que Loujain sigui posada en llibertat «immediatament». Alguns dels drets que reclamava Loujain per a les dones, com el de conduir i votar, han estat reconeguts per la monarquia saudita dins d'un programa de reformes.