Sanitat ampliarà les restriccions per fumar

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, es va reunir recentment amb la Taula del Tabac, màxim representant del sector, i va deixar clar que la seva obligació se cenyeix a vetllar per la salut dels espanyols i que, «al més aviat possible», potenciarà les restriccions amb nous espais lliures de fum i la regulació del cigarret electrònic.

El ministre Illa està immers des de fa mesos en la lluita contra la pandèmia del coronavirus, però no s'oblida de la que ell recorda que és la causa de mort prevenible «més important» a Espanya, el tabaquisme i les malalties causades per fumar, motiu pel qual moren cada any a Espanya prop de 60.000 persones.

A més, el ministre Illa està preocupat perquè «hi ha un augment de la prevalença del tabaquisme en segments de població jove».

«Ja m'he reunit com a mínim en dues ocasions amb les entitats i associacions que estan en la lluita contra el tabaquisme, i també m'he reunit amb el sector [la Taula del Tabac] i els he dit que la nostra obligació és protegir la salut pública de tots els ciutadans», ha afirmat Illa en declaracions a EFE, en al·lusió a una trobada amb el sector de què ell mateix va informar posteriorment el Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme (CNPT).

No és gaire habitual que el ministre de Sanitat es reuneixi amb la Taula del Tabac, on hi ha representades grans multinacionals, com Philip Morris, Altadis o BAT, així com agricultors, distribuïdors i transformadors.

L'interlocutor oficial de la Taula del Tabac amb el Govern és el Comissionat per al Mercat de Tabacs, un organisme autònom de l'Administració General de l'Estat que depèn del Ministeri d'Hisenda.

Malgrat això, Illa va accedir a reunir-se amb el sector del tabac i els va recordar que «la nostra obligació és protegir la salut de tots els ciutadans».

«I per tant potenciarem i revisarem» la regulació del tabac «al més aviat possible».

En primer lloc, Illa recorda que «cal complir la llei» contra el tabaquisme, però també avança que la seva voluntat és «augmentar els espais lliures de fum a zones ara no contemplades», així com «regular les noves formes de tabaquisme i de fumar [cigarrets electrònics] i contemplar-les també en la llei», perquè «produeixen situacions enganyoses», com en el cas de la publicitat o el tema del presumpte «menor risc».

«Tot això ho farem al més aviat possible, en la mesura que la lluita contra la Covid ens deixi un espai veurem aviat realitats en aquest terreny», conclou el ministre de Sanitat, que manté així ferma la seva lluita contra el tabaquisme.