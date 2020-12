El Suprem vol un informe per ampliar la querella d'IU contra Joan Carles I

Mentre la fiscalia del Suprem es pronuncia sobre les diligències de recerca que té entre mans contra el rei emèrit, la Sala Segona de l'alt tribunal li ha demanat que informe en relació amb l'ampliació de querella presentada per Izquierda Unida, el PCE i el Fòrum d'Advocats i Advocades d'Esquerra, per a l'obertura d'una causa contra Joan Carles I per 13 delictes.

La Sala d'Admissió de l'alt tribunal, presidida per Manuel Marchena, i composada per Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana María Ferrer i Susana Polo, ha declarat que «té per consignada, en termini, la fiança de 12.000 euros que va ser imposada» als querellants «per a l'exercici de l'acció popular» en el cas que finalment s'admeti a tràmit la seva querella i s'obri un procediment.

L'original va ser registrada al desembre de 2018 i arxivada sis mesos després. Llavors s'ignorava que enguany el rei Felip VI renunciaria a l'herència que li pogués correspondre i la fiscalia tindria obertes fins a tres diligències de recerca. Després de demanar la reobertura de la causa, els querellants la van ampliar.

La querella inicial es dirigia contra Joan Carles I, la seva examant Corinna Larsen, el exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán, els empresaris Juan Miguel Villar Mir i Juan Villalonga, l'excomissari José Manuel Villarejo, l'advocat suís Dante Canónica i el cosí de l'emèrit Álvaro d'Orleans.